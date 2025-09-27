Karoline Lima dispara indiretas após separação de Léo Pereira:
Instagram
Karoline Lima dispara indiretas após separação de Léo Pereira: "Esculacho"

A influenciadora digital  Karoline Lima usou os stories do Instagram neste sábado (27) para mandar uma série de indiretas depois da separação de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. A relação chegou ao fim nesta sexta-feira (26), e o rompimento movimentou as redes sociais.

Em publicações no Instagram, Karoline afirmou que está em uma nova fase. “ Bom dia, amigos! Olha o bem que um esculacho pode fazer na sua vida ”, disse. As declarações foram dadas em tom de provocação, após o jogador também apagar registros da relação.

Jamais acordaria cedo [em um sábado] – acordei às 8h, já tomei banho, já resolvi minhas coisas, já fiz tudo –, colocaria uma roupinha de malhar, uma maquiagem e iria treinar em um shopping. Quando na minha vida que eu ia fazer isso? Nunca. Então a gente tem que aprender a ver o lado bom das coisas, o lado bom dos problemas e das situações chatas. A gente pode sair maior disso tudo ”, completou.

Influencer ironiza críticas e assume nova fase

Em outro momento, Karoline reforçou que pretende mudar a postura nas redes.

Sou uma nova mulher, acho que vou até começar a fazer dancinha do TikTok. As alcinhas [da roupa] deixaram de ser rosa e agora são vermelhas. Elas estão muito fortalecidas. Se as alcinhas rosas não romperam, as vermelhas é que não vão romper ”, provocou.

Ela também ironizou os comentários sobre o fim do relacionamento.

Estou achando máximo ver os comentários ‘nossa, está querendo pagar de superada’. Gente, vou pagar de superada pra que? Na real, estou vivendo o que eu acho que tenho que estar vivendo. Dessa vez, eu prometi pra mim mesma que eu não ia fazer as coisas que eu sempre faço ”, declarou.

Não vou aparecer aqui chorando as pitangas, não vou aparecer aqui sofrida, não vou aparecer aqui desarrumada, não vou aparecer aqui fazendo exposed e estrago. Não vou. Foi, foi. Vocês esperam que eu venha aqui me pronunciar e fazer uma grande fofoca. No que depender de mim, acabou. Não vou mais citar nome e não vou mais dar satisfação sobre isso. Chega, pra mim, chega ”, concluiu.

O término do namoro foi confirmado após Karoline e Léo deixarem de se seguir no Instagram e apagarem as fotos juntos. O gesto foi retribuído pelo jogador, que também removeu os registros do relacionamento.

Rumores sobre a separação começaram ainda na quinta-feira (25), quando Karoline não acompanhou o atleta no jogo do Flamengo contra o Estudiantes, pela Libertadores, na Argentina

Karoline e Léo estavam juntos desde dezembro de 2023. O romance foi oficializado em fevereiro de 2024, quando a influencer se mudou para o Rio de Janeiro e passou a acompanhar de perto a rotina do zagueiro no clube carioca.

