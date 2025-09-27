Instagram Karoline Lima dispara indiretas após separação de Léo Pereira: "Esculacho"

A influenciadora digital Karoline Lima usou os stories do Instagram neste sábado (27) para mandar uma série de indiretas depois da separação de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. A relação chegou ao fim nesta sexta-feira (26), e o rompimento movimentou as redes sociais.

Em publicações no Instagram, Karoline afirmou que está em uma nova fase. “ Bom dia, amigos! Olha o bem que um esculacho pode fazer na sua vida ”, disse. As declarações foram dadas em tom de provocação, após o jogador também apagar registros da relação.

“ Jamais acordaria cedo [em um sábado] – acordei às 8h, já tomei banho, já resolvi minhas coisas, já fiz tudo –, colocaria uma roupinha de malhar, uma maquiagem e iria treinar em um shopping. Quando na minha vida que eu ia fazer isso? Nunca. Então a gente tem que aprender a ver o lado bom das coisas, o lado bom dos problemas e das situações chatas. A gente pode sair maior disso tudo ”, completou.

Influencer ironiza críticas e assume nova fase

Em outro momento, Karoline reforçou que pretende mudar a postura nas redes.

“ Sou uma nova mulher, acho que vou até começar a fazer dancinha do TikTok. As alcinhas [da roupa] deixaram de ser rosa e agora são vermelhas. Elas estão muito fortalecidas. Se as alcinhas rosas não romperam, as vermelhas é que não vão romper ”, provocou.

Ela também ironizou os comentários sobre o fim do relacionamento.

“ Estou achando máximo ver os comentários ‘nossa, está querendo pagar de superada’. Gente, vou pagar de superada pra que? Na real, estou vivendo o que eu acho que tenho que estar vivendo. Dessa vez, eu prometi pra mim mesma que eu não ia fazer as coisas que eu sempre faço ”, declarou.

“ Não vou aparecer aqui chorando as pitangas, não vou aparecer aqui sofrida, não vou aparecer aqui desarrumada, não vou aparecer aqui fazendo exposed e estrago. Não vou. Foi, foi. Vocês esperam que eu venha aqui me pronunciar e fazer uma grande fofoca. No que depender de mim, acabou. Não vou mais citar nome e não vou mais dar satisfação sobre isso. Chega, pra mim, chega ”, concluiu.

O término do namoro foi confirmado após Karoline e Léo deixarem de se seguir no Instagram e apagarem as fotos juntos. O gesto foi retribuído pelo jogador, que também removeu os registros do relacionamento.

Rumores sobre a separação começaram ainda na quinta-feira (25), quando Karoline não acompanhou o atleta no jogo do Flamengo contra o Estudiantes, pela Libertadores, na Argentina.

Karoline e Léo estavam juntos desde dezembro de 2023. O romance foi oficializado em fevereiro de 2024, quando a influencer se mudou para o Rio de Janeiro e passou a acompanhar de perto a rotina do zagueiro no clube carioca.