Reprodução Justiça fixa pensão de R$ 68 mil para filha de Karoline Lima e Militão

Karoline Lima conseguiu na Justiça a revisão do valor da pensão alimentícia da filha Cecília. A 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que Éder Militão, jogador do Real Madrid, pague 45 salários mínimos mensais, o equivalente a R$ 68,3 mil. A decisão, divulgada nesta sexta-feira (19), ocorre após alegação de descumprimento do acordo firmado em 2022.

A informação foi revelada com pela revista Quem, que teve acesso aos documentos do processo. O caso tramita em segredo de Justiça e ainda não é definitivo. A defesa de Militão foi procurada, mas não respondeu. A equipe de Karoline Lima informou que não pode comentar o processo.

Acordo descumprido levou ao aumento do valor

O acordo original previa seis salários mínimos mensais, além do custeio direto de despesas como babá, escola, plano de saúde e motorista. Segundo a decisão, Militão manteve apenas o pagamento dos seis salários mínimos e do motorista por quase um ano. Karoline arcou sozinha com os demais custos, que incluíram matrícula escolar, material didático e despesas médicas.

Diante disso, a influenciadora recorreu à Justiça pedindo o aumento do valor para R$ 101 mil ou, no mínimo, R$ 60 mil em dinheiro. O pedido foi negado em primeira instância, mas o Tribunal acatou a revisão e fixou 45 salários mínimos. A partir de agora, Karoline ficará responsável por administrar todos os pagamentos.

O período de inadimplência, iniciado em janeiro de 2024, resultou também em um processo de execução de alimentos de cerca de R$ 129 mil. Esse processo ainda aguarda citação.

A decisão tem caráter liminar e pode ser alterada no decorrer da ação revisional. O caso retorna à primeira instância para julgamento do pedido principal, que busca fixar a pensão em R$ 100 mil mensais.