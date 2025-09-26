Instagram Babá de luxo comenta disputa entre Virginia e Zé Felipe na web

Vilmeci Passarinho, uma das babás que cuidam dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe, usou as redes sociais na quinta-feira (25) para falar sobre a rivalidade criada por internautas em torno do ex-casal. A funcionária explicou que mantém boa relação com os dois artistas e que não pretende escolher lados.

A declaração foi feita em vídeo publicado no Instagram, no qual Vilmeci respondeu às críticas recebidas ao aparecer comemorando momentos ao lado de Virginia ou de Zé Felipe. A fala repercutiu entre fãs, que vinham alimentando comparações desde a separação dos artistas.

“ Que povo maluco! Se a gente posta dando aplausos e comemorando com a Vi, tem crítica. Se posta dando aplausos e comemorando com o Zé, tem crítica” , afirmou a babá.

Para brincar com a situação, ela cantou um trecho da música Meu Grito de Amor, sucesso na voz de Zé Felipe, e imitou os passos de Virginia durante a coroação na Grande Rio.

Vilmeci afirmou que acompanha a família desde o nascimento da primogênita, Maria Alice, e disse que tem admiração pelos dois.

“ Gente, entendam uma coisa: eu estou aqui desde [o nascimento] da Maria Alice. Os dois são pessoas maravilhosas, tá? E eu vou, sim, torcer por eles. Gosto dos dois e está tudo bem! ”, declarou.

A manifestação ocorreu em meio à onda de cobranças nas redes, que tentava forçar a funcionária a escolher um lado na disputa entre os fãs.