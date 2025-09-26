Karoline Lima compartilha fotos com Léo Pereira e fãs apontam excesso de edição
Reprodução/Instagram
Karoline Lima compartilha fotos com Léo Pereira e fãs apontam excesso de edição

Karoline Lima  e  Léo Pereira terminaram o relacionamento nesta sexta-feira (26). A influenciadora apagou todas as fotos com o jogador do Flamengo do perfil no Instagram e confirmou o fim da relação em mensagem enviada à revista Quem. O casal estava junto havia cerca de dois anos.

Pouco antes, fãs já especulavam sobre o rompimento, principalmente porque Karoline não comentou a vitória do Flamengo na Libertadores, algo que costumava fazer nas redes sociais.

Nos comentários online, internautas reagiram com surpresa. “ Eu tava imaginando isso há alguns dias, viu ”, escreveu um fã. Outro completou: “ Achei estranho, porque ela não comentou nada sobre o jogo ontem ”. Também houve quem lamentasse: “ Se o Léo Pereira e a Karoline Lima terminarem, eu desisto do amor ”.

O romance começou em dezembro de 2023, quando foram vistos juntos pela primeira vez. A oficialização aconteceu em fevereiro de 2024. Pouco depois, Karoline se mudou para o Rio de Janeiro para acompanhar o jogador e aproximar a rotina das famílias.

A influenciadora é mãe de Cecília, de 3 anos, filha do zagueiro Éder Militão, que hoje joga no Real Madrid. Já Léo Pereira é pai de Helena, de 5, e Matteo, de 3, fruto do casamento com Tainá Castro. Militão e Tainá também são casados e dividem a rotina entre Rio de Janeiro e Madri.

O histórico de relacionamentos sempre esteve cercado por polêmicas. Léo enfrenta disputas judiciais com a mãe de seus filhos, enquanto Karoline e Militão também travaram batalhas na Justiça após o fim do namoro.

iG Gente entrou em contato com o jogador e a influencer para comentarem o caso, mas ainda não obteve respostas. 

A influenciadora Karoline Lima e o jogador de futebol Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, iniciaram o relacionamento em 2021. Eles namoraram por um ano até a modelo engravidar de Cecília, fruto da união.. Foto: Reprodução
Ao final da gestação, o relacionamento de Éder e Karoline começou a ganhar destaque nas páginas de fofocas. Isso porque constantemente repercutiam vídeos e publicações que ilustravam que o romance passava por uma fase conturbada. O estopim aconteceu pouco antes do nascimento de Cecília, quando o jogador foi flagrado em uma boate com algumas mulheres sem a companhia da então namorada.. Foto: Reprodução
Em julho de 2022, poucos dias antes do nascimento da herdeira, Karoline Lima foi às redes sociais anunciar o término da relação com Éder Militão. Na época, a influenciadora disse que iria ser forte para receber a filha Cecília e que a pequena sempre será um elo entre ela e o jogador. . Foto: Reprodução
Dias após o término, Karoline Lima deu à luz sua primeira filha, Cecília. O nascimento da herdeira foi acompanhado e assistido pelo jogador de futebol. Após a chegada da pequena, a influenciadora deixou Madrid, onde o jogador trabalha, e voltou a morar no Brasil, em São Paulo.. Foto: Reprodução
Os meses que sucederam o nascimento de Cecília foram marcados por uma batalha judicial entre Karoline e Éder Militão. Isso porque o jogador foi à justiça delimitar o valor que pagaria de pensão, solicitando apenas o pagamento de seis salários mínimos mensais. Após muitos entraves, inclusive nas redes sociais, o ex-casal conseguiu chegar a um comum acordo.. Foto: Reprodução
Em 2023, Karoline Lima sinalizou que estava tendo uma relação mais pacífica com o jogador do Real Madrid. Isso a fez ir para a casa do atleta algumas vezes durante o ano, levantando rumores de reconciliação. No entanto, a dupla nunca chegou a anunciar que a união teria sido reatada. . Foto: Reprodução
No final de 2023, após esfriarem os rumores de reconciliação entre Karoline e Éder, a influenciadora foi vista na companhia do jogador de futebol do Flamengo Leo Pereira. Na ocasião, o atleta estava recém separado de Tainá Castro, com que foi casado e tem dois filhos.. Foto: Reprodução
No início de 2024, não deu mais para Karoline Lima e Léo Pereira esconderem o romance. Em fevereiro, no aniversário do jogador, a influenciadora assumiu o namoro publicamente. Com isso, o atleta ganhou um novo apelido no estádio, “Karolino”, em referência a mãe de Cecília.. Foto: Reprodução
Léo Pereira e Tainá Castro durante o relacionamento.. Foto: Reprodução
Ao passo que Karoline e Leo tornavam o romance público, Éder Militão e Tainá Castro foram cada vez mais vistos no mesmo ambiente, levantando rumores de relacionamento entre esses dois últimos. . Foto: Reprodução
Éder Militão e Tainá Castro estão evitando os holofotes e buscando serem mais discretos, mas ao que parece o romance é real. Após a influenciadora passar uma temporada em Madrid, foi a vez do jogador publicar nas redes sociais que estava na companhia da estudante de medicina. A relação se tornou pública no último final de semana, quando Éder se declarou com “Meu par perfeito” para Tainá Castro.. Foto: Reprodução


