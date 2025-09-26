Reprodução/Instagram Karoline Lima compartilha fotos com Léo Pereira e fãs apontam excesso de edição

Karoline Lima e Léo Pereira terminaram o relacionamento nesta sexta-feira (26). A influenciadora apagou todas as fotos com o jogador do Flamengo do perfil no Instagram e confirmou o fim da relação em mensagem enviada à revista Quem. O casal estava junto havia cerca de dois anos.

Pouco antes, fãs já especulavam sobre o rompimento, principalmente porque Karoline não comentou a vitória do Flamengo na Libertadores, algo que costumava fazer nas redes sociais.

Nos comentários online, internautas reagiram com surpresa. “ Eu tava imaginando isso há alguns dias, viu ”, escreveu um fã. Outro completou: “ Achei estranho, porque ela não comentou nada sobre o jogo ontem ”. Também houve quem lamentasse: “ Se o Léo Pereira e a Karoline Lima terminarem, eu desisto do amor ”.

O romance começou em dezembro de 2023, quando foram vistos juntos pela primeira vez. A oficialização aconteceu em fevereiro de 2024. Pouco depois, Karoline se mudou para o Rio de Janeiro para acompanhar o jogador e aproximar a rotina das famílias.

A influenciadora é mãe de Cecília, de 3 anos, filha do zagueiro Éder Militão, que hoje joga no Real Madrid. Já Léo Pereira é pai de Helena, de 5, e Matteo, de 3, fruto do casamento com Tainá Castro. Militão e Tainá também são casados e dividem a rotina entre Rio de Janeiro e Madri.

O histórico de relacionamentos sempre esteve cercado por polêmicas. Léo enfrenta disputas judiciais com a mãe de seus filhos, enquanto Karoline e Militão também travaram batalhas na Justiça após o fim do namoro.

O iG Gente entrou em contato com o jogador e a influencer para comentarem o caso, mas ainda não obteve respostas.



