Gwyneth Paltrow está completando 58 anos de idade nesta sexta-feira (26). A atriz, conhecida pela trajetória em produções audiovisuais da indústria cinematográfica hollywoodiana, já protagonizou uma polêmica com a célebre intérprete Fernanda Montenegro.

Em 1999, elas disputaram a estatueta de Melhor Atriz no Oscar, a maior premiação do gênero. Paltrow foi indicada pelo papel em "Shakespeare Apaixonado". Já a mãe de Fernanda Torres foi notada pela academia ao protagonizar o longa-metragem "Central do Brasil".





Quem levou a melhor na disputa foi a norte-americana, mas uma confissão anos depois revoltou os brasileiros. Isso porque, em 2023, a loira contou em entrevista à imprensa internacional que usou o prêmio como peso de porta.

A declaração foi interpretada como um desdém à estatueta, que seria a primeira de uma atriz brasileira, caso Montenegro ganhasse. Vários internautas vieram a público criticá-la e revisitaram a discussão de que Fernanda deveria ter sido a vencedora.

O volume de represálias foi tanto que a equipe de assessoria de imprensa de Paltrow fez um pronunciamento. Segundo um porta-voz da celebridade, ela estaria brincando quando afirmou ter usado a estatueta como peso de porta. De acordo com ele, o item, na verdade, fica guardado na residência dela, em Nova York.

Mesmo com a retratação, o assunto continuou sendo alvo de debates em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter. Enquanto alguns a criticam, outros argumentam que o prêmio é dela e, por isso, pode fazer o que quiser com ele.

Saiba mais

Filha do diretor Bruce Paltrow e da atriz Blythe Danne, Gwyneth Paltrow participou de produções como "Um Crime Perfeito", "Seven - Os Sete Pecados Capitais" e "O Amor é Cego". Na Marvel, também esteve na franquia "Homem de Ferro". Entre os ex-namorados famosos, destacam-se: Brad Pitt, Ben Affleck e Chris Martin. Brad Falchuk é o atual marido dela.

