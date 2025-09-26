Reprodução/Instagram/@livianaragao Lívian Aragão fala sobre fama de feia na infância

Lívian Aragão, de 26 anos, relembra como se sentia ao ler comentários sobre sua aparência na internet quando era criança. A filha de Renato Aragão contou que, ao pesquisar seu nome em sites de busca, a palavra "feia" aparecia logo em seguida: "Me doía."

"Quando eu era mais nova, toda vez que digitava meu nome no Google, a primeira palavra que aparecia ao lado era 'feia'", disse.

A famosa contou como a lembrança de tudo o que passou na infância doeu, principalmente, ao ler os comentários na internet.

"Carrego até hoje a lembrança de como aquilo me doía, porque lia comentários de pessoas que sequer me conheciam, mas falavam da minha aparência com tanta propriedade e julgamento. Pode parecer pequeno, mas, para uma criança, não é", disse.





"Ainda nessa época, aprendi também que a opinião dos outros não define quem somos", continuou a filha de Renato Aragão.

Lívian Aragão ressalta a importância de cuidar da saúde mental. A filha do humorista enfatizou que se olhar com mais carinho, é muito importante como autocuidado.

"Neste Setembro Amarelo, quero lembrar você da importância de cuidar da sua saúde mental e de se olhar com mais carinho. Pode haver quem te trate mal, mas sempre haverá mais gente que te trata bem. Valorize e busque essas pessoas, não as outras", frisou.

Por fim, a famosa destaca que é necessário olhar com mais empatia para a história de cada indivíduo.

"Que a gente possa ser mais gentil com a nossa própria história, com o nosso corpo e com as pessoas ao nosso redor. Porque um comentário pode ferir, mas uma palavra de apoio pode salvar", ressaltou.

Lívian Aragão recebe apoio do público

Nos comentários do post que fez no Instagram, Lívian Aragão recebeu o carinho dos seguidores, que disseram não entender o motivo dos ataques que a jovem sofreu.

"Como assim? Ela é tão linda! E parece ter uma personalidade linda também", escreveu uma internauta. "Filhos de artistas sempre sofrem com esses comentários idiotas. Você é linda e sempre será", comentou outra na rede social de Aragão.

"Você é linda e muito autêntica! Gosto muito quando você fala sobre o cabelo cacheado", reiterou uma terceira.