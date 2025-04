Reprodução TV Globo - 21.7.2024 Renato Aragão chora durante 'Domingão com Huck'

O ator Renato Aragão voltou aos holofotes, desta vez por um motivo delicado. O diretor Rafael Spaca, responsável pelo documentário ''Trapalhadas Sem Fim'', revelou, em entrevista ao podcast SaladaCast , que Juliana Spaca, filha do humorista com Marta Rangel, sofre abandono por parte do pai.

Segundo ele, Juliana é lésbica, trabalha como motorista de aplicativo e chegou a organizar vaquinhas virtuais para pagar as contas, mesmo morando na mansão do ator. A jovem também estaria sendo vítima de preconceito dentro da própria casa, com comentários pejorativos sobre sua orientação sexual.

As acusações ganharam ainda mais força com o depoimento de uma ex-colega de elenco do humorista ao colunista do Portal iG, Vladimir Alves.

A artista, que preferiu não se identificar, classificou Renato como “sem humildade” e afirmou que ele se afastou de antigos amigos e ignorou as dificuldades enfrentadas pelos ex-companheiros de trabalho.

Na coluna publicada nesta quinta-feira (10) no Portal iG, a ex-colega ainda relatou que o comediante se afastou de suas origens e mantém apenas uma imagem pública de bom moço. Diante da repercussão, o nome de Aragão voltou a circular com força na editoria de celebridades — e reacendeu histórias antigas sobre o eterno Didi Mocó.

Diante das revelações, o iG Gente relembra cinco outras polêmicas que marcaram a carreira de Renato Aragão.

Em 2012, circularam boatos de que Renato teria demitido um motorista por chamá-lo de “Seu Didi”. O ator teria exigido ser tratado como “Doutor Renato”. O caso ganhou repercussão negativa, mas o humorista negou a acusação em seu blog pessoal: “Jamais demiti, demitiria qualquer motorista ou funcionário por ter me chamado de Didi.”

Segundo ele, a confusão era absurda: “Nem eu mesmo consigo mais separar o Didi do Renato Aragão. Afinal, já são 50 anos de convivência entre os dois.”

Filme cancelado por tema religioso controverso

Renato planejava estrelar o filme O Segundo Filho de Deus, cuja proposta causou desconforto em líderes religiosos. No enredo, seu personagem completaria a missão de Jesus Cristo, algo considerado ofensivo por representantes do segmento evangélico.

Diante da pressão, o projeto foi cancelado. Mesmo assim, a ideia gerou protestos e manchetes. O humorista não comentou publicamente os motivos do cancelamento, mas o tema foi considerado delicado demais para avançar.

Funcionários teriam que levar marmita

Também em 2012, outra polêmica colocou o nome de Renato Aragão no centro de críticas. Veículos da imprensa noticiaram que funcionários da casa do ator precisavam levar marmitas para o trabalho, pois não havia alimentação oferecida.

Além disso, relatos apontavam que o patrão seria “linha dura”. A repercussão foi negativa nas redes sociais e dividiu fãs. A assessoria de Renato não comentou o caso à época, e ele evitou se manifestar sobre o tema.

Contratação de seguranças para evitar fãs

Durante gravações no Projac, Renato teria circulado com três seguranças para evitar abordagens de fãs, segundo veículos da imprensa. A atitude chamou atenção e foi interpretada por alguns como distanciamento do público que o consagrou.

Mais uma vez, Renato negou a informação. Disse que sempre atendeu admiradores com carinho e respeito. A Globo também não confirmou a presença dos seguranças.

Declaração polêmica sobre gays e negros

Em entrevista à revista Playboy , Renato comentou sobre piadas feitas em décadas passadas envolvendo gays, negros e pessoas consideradas feias. A fala teve repercussão negativa nas redes e foi criticada por ativistas e jornalistas.

“Naquela época, essas classes dos feios, dos negros e dos homossexuais, elas não se ofendiam. Elas sabiam que [a piada] não era para atingir, para sacanear”, disse o humorista. A declaração foi vista como insensível e fora de contexto.