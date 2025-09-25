Instagram Sabrina Sato revela que já se disfarçou para fazer compras em SP

Sabrina Sato contou nesta quinta-feira (25) que já precisou se disfarçar para circular sem ser reconhecida em São Paulo. A apresentadora, de 44 anos, falou sobre a experiência durante a coletiva de imprensa de lançamento de Sua Maravilhosa, novo programa do GNT que estreia em 30 de setembro.

Sabrina explicou que, assim como fará nas gravações, já recorreu à peruca e maquiagem para se misturar entre as pessoas.

“ Já cheguei a sair disfarçada para fazer compras na 25 de Março, mas basta a pessoa ouvir minha voz que tudo vai por água abaixo. Por isso, fomos testando artifícios para me descaracterizar. Foi um trabalho muito difícil ”, contou.

Segundo a apresentadora, a voz foi o maior obstáculo.

“ Esse foi um dos momentos mais desafiadores dos meus 20 anos de carreira. Estou com a Lili Fonseca, que além de atriz é minha preparadora, e ela foi incrível, porque me deu segurança para me divertir, brincar e acreditar nas minhas características fortes ”, afirmou.

Nas redes sociais, Sabrina explicou que a atração terá foco em histórias reais de mulheres. A ideia é que ela se infiltre no cotidiano de dez personagens para acompanhar rotinas e destacar vivências.

“ Porque, quando uma mulher conta sua história, não é só sobre ela: é sobre todas nós. Sobre coragem, vulnerabilidade, brilho e sobre rir de si mesma ”, declarou.

Uma das personagens criadas para o programa é Rosane, dona de salão de beleza e conhecida pelo bom humor apesar das dificuldades. Para dar vida a esses papéis, Sabrina adiantou algumas mudanças.

“ Vai ter prótese, dente falso, mudança de cabelo, voz (vou tentar) e não me julguem, roupa… Até a verruga na testa vai embora! Tudo isso pra que elas não desconfiem de nada e possam viver um momento único, verdadeiro e inesquecível ”, revelou.