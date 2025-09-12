Reprodução/ Instagram Livian Aragão: filha do ator e humorista Renato Aragão

Lívian Aragão, de 26 anos, usou as redes sociais na quinta-feira (11) para se pronunciar sobre a polêmica na qual foi envolvida. A atriz e palestrante afirma estar recebendo ataques em virtude de um boato envolvendo o pai, o humorista Renato Aragão, de 90.



Assista:





Segundo ela, a fake news de que o humorista tivesse sido internado em um asilo ganhou forças em plataformas de interação virtual, impactando a dinâmica familiar. "Sobre os ataques que tenho recebido e a nova onda de mentiras da qual minha família tem sido vítima", escreveu na legenda.





"Eu acho que é um absurdo eu ter que fazer esse vídeo ao lado de um senhor de 90 anos só para dizer que não, ele não está internado em um asilo como dizem aí nas redes sociais", começou.

"Deixando claro que não falta por aí gente para confirmar que ele está em casa. Até porque ele está gravando, postando nas redes sociais, fazendo a ginástica dele e compartilhando com vocês", acrescentou.

Lívian ainda aproveitou a ocasião para expor parte das próximas aparições profissionais do intérprete de Didi. "Ele está imerso em novos projetos que em breve vocês verão", antecipou.

"Mas, claro, na medida do possível de um senhorzinho de 90 anos. E mesmo assim inventaram uma mentira absurda sobre mim, meu pai e minha família", prosseguiu a influenciadora.

Ataques

Uma das situações que tem passado diz respeito aos ataques e ameaças recebidos desde que a história foi repercutida na web. Segundo Lívian, as fake news têm como base vídeos editados com inteligência artificial.

"Recebo muitas mensagens de pessoas me xingando, me ameaçando, me odiando sem nem me conhecer, tudo porque inventaram que eu internei meu pai em um asilo, com vídeos sem embasamento algum", observou.

"Estão pegando vídeo daqui, dali, cortando, editando, fazendo uma narrativa completamente mentirosa, usando IA, fazendo coisas completamente sem contexto. Esses vídeos servem para gerar engajamento, para que a pessoa que criou essa narrativa ganhe dinheiro com isso, com a dor dos outros", concluiu.