Divulgação Gabriela Duarte em O Papel de Parede Amarelo e Eu

Envolta em polêmicas políticas na última semana ao publicar em seu instagram críticas a Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, Gabriela Duarte retorna a São Paulo com seu solo O Papel de Parede Amarelo e Eu para três únicas apresentações no palco do Teatro B32, no Itaim Bibi, região oeste.

Em depoimento postado em suas redes sociais, a atriz explicou que as críticas, na verdade, se trataram de um engano, e que clicou por acidente no botão de “repostar” do instagram, o que teria levado a seu perfil críticas aos músicos que encabeçaram a manifestação contra a PEC da Blindagem e ao movimento de anistia aos acusados de golpe de Estado. “Foi uma questão geracional”, disse a atriz ao se explicar.

É em meio a essa polêmica que a atriz reestreia O Papel de Parede Amarelo e Eu, solo baseado no livro de Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), O Papel de Parede Amarelo, considerado um marco na literatura feminista.

Na montagem, Duarte dá vida a uma mulher diagnosticada com depressão e histeria, forçada por seu marido a se isolar em uma casa para evitar esforços físicos e mentais. Durante o isolamento, a personagem desenvolve uma obsessão com o papel de parede amarelo de seu quarto, transformando-o em um símbolo de sua confusão mental e angústia crescentes.

O Papel de Parede Amarelo e Eu conta com adaptação e direção assinadas por Alessandra Maestrini e Denise Stoklos em uma montagem que entrelaça teatro essencial, performance e confissão poética.

A montagem contará com apenas três apresentações na capital, de 26 a 28 de setembro com sessões às 21h (sexta e sábado) e às 18h (domingo). Os ingressos custam de R$30 (meia) a R$100 (inteira) e podem ser comprados na bilheteria do teatro ou através do site teatrob32.byinti.com.



