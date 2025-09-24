Instagram Rihanna anuncia nascimento da terceira filha com A$AP Rocky

Rihanna e A$AP Rocky anunciaram nesta quarta-feira (24) o nascimento da terceira filha, Rocki Irish Mayers. A bebê teria chegado ao mundo em 13 de setembro, mas a novidade foi divulgada hoje em uma publicação no Instagram. O casal já é pai de RZA Athelston, de 3 anos, e Riot Rose, de dois anos.

Em entrevista à revista Elle antes do parto, o casal havia revelado que decidiu não descobrir o sexo do bebê durante a gestação. A$AP Rocky, no entanto, admitiu que torcia para ter uma filha.

“ Sinto que vai ser uma menina. Esta gravidez é tão diferente das outras duas. Dá para perceber pela experiência. Espero que seja uma menina. Preciso disso. Espero que seja uma menina. Espero mesmo. Estamos rezando por uma menina ”, declarou o rapper.

Rihanna, por sua vez, comentou em outras ocasiões que a terceira gestação trouxe experiências distintas das anteriores.

O nome escolhido também chamou a atenção dos fãs. Assim como nas gestações passadas, Rihanna e A$AP Rocky optaram por manter a tradição de nomes únicos, inspirados em referências culturais e sonoridades marcantes.

A confirmação da gravidez havia sido feita em maio pela revista People, durante o Met Gala. Na ocasião, Rihanna desfilou com um look justo em espartilho que realçava a barriga.