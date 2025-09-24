TikTok/@amysolanogutierrez Tiktoker ajuda família a reencontrar homem desaparecido há dois anos

Um vídeo publicado no TikTok em setembro ajudou a localizar Diego Londoño, homem colombiano desaparecido desde 2023. A gravação mostrava uma pessoa em situação de rua em Machala, no Equador, e rapidamente foi reconhecida pela família, que buscava informações há dois anos.

A história ganhou repercussão após o perfil @amysolanogutierrez compartilhar a cena, que acumulou mais de 41 milhões de visualizações. Em entrevista ao El Heraldo de Mexico, a autora do vídeo afirmou: “ Que bom que só segui para gravá-lo e ver sua reação ”.

Família confirma identidade de Diego

Nos comentários, as irmãs de Diego reconheceram o homem. “ Olá, boa tarde. Aqui é Diego Londoño, da Colômbia. Ele é meu irmão e estamos procurando por ele há dois anos. Agradeceríamos qualquer informação ”, disse Lucia Londoño.

A irmã Claudia completou: “ Sim, ele é nosso irmão e é da Colômbia. Faz tempo que não temos notícias dele, só sabíamos que ele estava no Equador ”.

O vídeo mostra Diego se aproximando do vidro de uma loja e acenando para a câmera. A gravação reforçou a esperança da família, que vive em Medellín e acompanha cada atualização sobre o caso.

Segundo informações preliminares, Diego tem 41 anos e perdeu totalmente a memória há cerca de cinco anos. Antes do desaparecimento, trabalhava como professor de filosofia e música. Ele chegou a perder contato com a filha e a esposa, que residem na Alemanha.

A família entregou documentos a Amy para facilitar a aproximação do TikToker com Diego e para acionar autoridades consulares no Peru. Relatos indicam que ele foi visto em Machala, depois em Huaquillas e, recentemente, em uma igreja pentecostal no Peru.

Em cartazes divulgados nas redes sociais, parentes reforçam: “ Este é Diego Londoño, um colombiano de 42 anos, perdeu a memória. Ele era professor de filosofia e música. Vamos ajudar a encontrá-lo. Diego Luis Londoño, sua família está procurando por ele .”