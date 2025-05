Reprodução/Tiktok/Youtube/Vogue Brasileira garante visão privilegiada e inusitada do MET Gala

Enquanto celebridades desfilavam looks extravagantes no tapete do MET Gala 2025, uma brasileira teve uma experiência única e totalmente inesperada: assistiu ao glamour do evento de dentro de um ônibus, enquanto voltava do trabalho em Nova York.

O MET Gala, um dos eventos mais exclusivos do mundo da moda, aconteceu nesta segunda-feira (5) no Metropolitan Museum of Art (MET), reunindo estrelas como Rihanna. O tema deste ano, "Feito sob Medida para Você", celebrou a alfaiataria e a negritude, com convidados interpretando o dress code de forma criativa.





Mas enquanto os holofotes estavam voltados para as celebridades na escadaria do MET, a brasileira teve um ângulo diferente da festa. Como muitos nova-iorquinos, ela sabia que o evento aconteceria naquele dia, mas não imaginava que teria uma vista privilegiada sem precisar de um ingresso.

Além do tapete, o evento contou com um jantar privativo e a abertura da exposição "Superfino: A Alfaiataria do Estilo Negro", que celebra a moda masculina e a identidade negra na diáspora. Celebridades como A$AP Rocky, Colman Domingo e LeBron James estiveram entre os copresidentes, enquanto Anna Wintour, editora-chefe da Vogue EUA, manteve o controle total da organização.