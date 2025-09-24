Reprodução/Instagram Deborah Secco

Deborah Secco está de trabalho novo! A atriz confirmou já está gravando a sequência do filme "Bruna Surfistinha". Ela revelou a novidade quando postou a foto do roteiro nos Stories de seu Instagram.



"Que comecem os trabalhos", celebrou.

Reprodução/Instagram Deborah Secco revela sequência de filme "Bruna Surfistinha"

"Bruna Surfistinha" é baseado no livro O Doce Veneno Do Escorpião: o Diário de uma Garota de Programa", de Raquel Pacheco e foi lançado em 2011.

O longa conta a história de uma adolescente de 17 anos, que foge de casa e se torna uma garota de programa. Na ocasião, Raquel adota o nome de Bruna Surfistinha e começa a trabalhar satisfazendo fantasias e desejos de homens e mulheres em troca de dinheiro. Ela chegou a relatar detalhes de suas experiências em um blog.

Seu diário virtual a inspirou a escrever o livro "O Doce Veneno do Escorpião", que vendeu mais de 300 mil cópias e deu origem ao filme assinado por Marcos Baldini.








