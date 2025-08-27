X/Twitter Rihanna lança projeto de 20 anos de carreira e frustra fãs

Rihanna anunciou nesta quarta-feira (27) um projeto especial para marcar os 20 anos de carreira. A novidade foi revelada pela Roc Nation em vídeo publicado nas redes sociais, exibindo todos os álbuns da cantora, desde Music of the Sun (2005) até ANTI (2016) . O anúncio, no entanto, não trouxe o esperado novo álbum e gerou frustração entre os fãs.

Na página da Roc Nation, fãs podem incluir e-mail e país de origem para receber novidades. A mensagem diz: “ Comemoramos 20 anos de música com lançamento de novos produtos na sexta-feira. Cadastre-se abaixo para receber uma notificação quando a loja abrir .”

Nas redes sociais, a reação foi imediata. Muitos admiradores da artista demonstraram insatisfação, já que aguardavam há anos por músicas inéditas. Para parte do público, a celebração do marco de duas décadas perdeu força ao ser transformada em um lançamento de produtos.

O que sabemos sobre o novo álbum de Rihanna

O último disco de Rihanna, ANTI , foi lançado em 2016. Desde então, a cantora participou de poucos projetos musicais. Entre eles, está Lift Me Up , faixa da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Forever (2022). A música foi a mais recente novidade em meio ao longo hiato discográfico.

Apesar da ausência de álbuns, Rihanna mencionou em entrevistas que tem planos para voltar ao estúdio. Em abril de 2024, afirmou que tinha “ muitas ideias visuais ” e, em junho, declarou que estava “ preparada para voltar ao estúdio ”. As falas reacenderam expectativas entre os fãs, mas até agora não houve confirmação de um novo trabalho.

Segundo a revista People , a artista foi vista em Nova York no último dia 18 de janeiro. De acordo com a publicação, Rihanna “ entrou no estúdio nas primeiras horas da manhã de sábado vestindo um casaco bege longo com detalhes de pele, roupas de ginástica e uma bolsa Louis Vuitton .”