Lexa se declara a Ricardo Vianna e anuncia casamento em breve

Lexa usou as redes sociais nesta quarta-feira (24) para se declarar ao noivo, o ator Ricardo Vianna, que completa mais um ano de vida.

No mesmo post, a cantora surpreendeu os fãs ao anunciar que o casamento dos dois já tem data marcada e deve acontecer nos próximos dias.

Na mensagem, Lexa também citou a filha do casal, Sofia, que morreu logo após o nascimento em fevereiro deste ano. A artista destacou a parceria com Ricardo e o papel do ator como pai:

“Hoje é o aniversário do meu amor Ricardo Vianna. O homem que me deu o maior presente da minha vida, meu parceiro do dia a dia, meu ombro amigo e meu marido gatão rs. Em alguns dias estaremos casando e estou tão feliz e ansiosa por isso”, escreveu.

A declaração ainda trouxe elogios ao noivo: “Amo o jeito que você sorri pra vida (e pra mim 🤤), amo como você é zeloso pelos seus e te ver sendo o pai encantador que és! Te desejo o amor de Maria e as bênçãos de Deus! Que você tenha longa vida e feliz nessa terra! Te amo muito, meu grande amoooor”, completou.

Ricardo Vianna é um ator conhecido por seu papel em diversas produções da televisão brasileira, como Malhação: Pro Dia Nascer Feliz (2016) e Verão 90 (2019).

Recentemente, ele esteve em cena na novela Travessia e atualmente faz parte do elenco da série Reis, da Record. Antes de se dedicar à carreira de ator, Ricardo foi um atleta de jiu-jitsu, tendo sido campeão brasileiro por três anos.