Reprodução/Internet Virginia Fonseca confirma ida à festa de Vini Jr. e ressaca em live

Virginia Fonseca, influenciadora digital e recém-nomeada Rainha de Bateria da Grande Rio, se pronunciou sobre os rumores envolvendo o jogador de futebol Vini Jr. Em entrevista concedida ao jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, na madrugada deste domingo (21), a influenciadora adotou um tom reservado, mas deu pequenas pistas que chamaram atenção do público.

Ao ser questionada sobre os boatos, Virginia destacou que prefere manter sua vida pessoal longe dos holofotes, especialmente quando está conhecendo alguém.

“Quando estou conhecendo alguém, prefiro manter a discrição sobre o assunto”, afirmou, demonstrando cautela ao comentar a relação.

Durante a conversa, ela também foi questionada sobre suas recentes viagens a Madri, na Espanha, e desviou o foco com bom humor.

“O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa incrível. Quem conhece, sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear, amigo, sabe quando você está solteiro? Você já foi para Madri? Você tem que ir. Da próxima vez, vamos juntos” , disse, em tom descontraído.

Virginia também refletiu sobre o cuidado que tem ao compartilhar detalhes de sua vida pessoal nas redes sociais.

“Posto muita coisa, mas há momentos em que, se eu postasse, daria problema. Tem necessidade de falar isso? Tem necessidade de contar aquilo? Não, então vamos ficar de boa. Hoje, após muitas experiências, tenho mais sabedoria. Já falei muita coisa sem pensar. Hoje tento não forçar a barra”, explicou.

A declaração de Virginia surge em meio a grande especulação nas redes sociais, onde fãs e seguidores têm buscado respostas sobre a relação entre a influenciadora e o jogador.