Camila Pitanga foi a grande convidada do Encontro com Patrícia nesta terça-feira (23). No programa, a atriz relembrou momentos marcantes da carreira, comentou o lançamento do filme Malês e emocionou o público ao compartilhar detalhes do recente pedido de noivado.

Em determinado momento, Patrícia Poeta foi até a plateia do programa para abrir espaço às perguntas do público. Uma fã da atriz aproveitou a oportunidade para perguntar sobre sua vida pessoal, mais especificamente sobre o noivado com Patrick Pessoa.

Emocionada, Camila Pitanga respondeu e chegou a se emocionar ao falar sobre o noivo:

"Viva o amor, viva a alegria do encontro! O Patrick me fez essa surpresa, eu não esperava, e como fez sentido para mim, para ele, para nossa família. E... eu não vou chorar aqui, gente, pera aí!", iniciou a Lola de Beleza Fatal.





Por fim, Camila revelou que o casamento está previsto para 2026, mas fez questão de enfatizar que a cerimônia será simples. A atriz destacou que o momento será reservado apenas para a família e amigos mais próximos.

"Chorar por amor vale? Chorar de alegria, de emoção, de felicidade... Olha, a gente tá se programando pra fazer no ano que vem. Mas vai ser um casamento íntimo, só pra família, amigos, sabe? Uma coisa bem nossa", finalizou a artista.

Pedido de noivado

Durante sua participação no Lady Night, de Tatá Werneck, em agosto, Camila Pitanga contou com emoção como foi o pedido de casamento feito por Patrick Pessoa.

"Ele pediu para ler uma carta. Quando vi que tinha oito páginas, percebi que era uma espécie de retrospectiva, muito lúcida e sensível, sobre tudo o que a gente viveu nesses quatro anos juntos", contou a atriz.

O momento mais marcante veio ao final da leitura:

"No fim da carta, ele disse: ‘Olha, agora vou ter que me ajoelhar, porque minha filha falou que, para fazer o que eu vou fazer, tem que ser ajoelhado'", relembrou Camila, sorrindo.

Emocionada, ela descreveu o pedido:

"Ele tirou a aliança e perguntou: ‘Você quer casar comigo?’. Eu só chorava, chorava, chorava... 'Sim!'. É tão gostoso poder dizer para as pessoas que você ama, que encontrou alguém, que essa pessoa também te encontrou, e que vocês querem celebrar isso para a vida", finalizou.