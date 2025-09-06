Reprodução/Instagram/@manobrown/@caiapitanga Mano Brown pede desculpas para Camila Pitanga

Mano Brown se desculpou com Camila Pitanga e com seu pai, Antônio Pitanga, após um climão que rolou durante um episódio do podcast Mano a Mano, comandado pelo rapper, que foi ao ar no último dia 21 de agosto. O artista foi corrigido ao chamar a atriz de "mulata".

"Você é mulher mulata? Posso usar esse termo ou não?" , questionou ele.

"Negra", respondeu a atriz.





"Você sabe que a gente é lido como pardo?", insistiu o cantor, reiterando seu ponto de vista.

Camila, então, se posicionou: "Tudo bem, mas eu não me chamo de parda", frisou.

"Eu também não. Mas mulato eu sou, e eu entendo como a gente é lido. Não adianta eu querer ser o blue [retinto], as pessoas me leem como o brown [negro de pele clara]. E a vida é assim: o mais escuro é o mais escuro, e a gente é mais claro porque teve mistura e tal", enfatizou o cantor.

"E você é lida dessa forma. Eu já vi debates sobre a sua raça e sobre a minha… Se você é negra ou não. Por isso que eu te pergunto: a forma como ele [Antônio Pitanga, pai da atriz] é visto é diferente da forma como você é vista. Certo?", finalizou.

O corte do podcast de Mano Brown repercutiu negativamente nas redes sociais, após os questionamentos sobre a negritude de Camila Pitanga. Na última sexta-feira (5), o rapper pediu desculpas à atriz e ao pai dela, Antônio Pitanga.

"Venho agradecer imensamente pela recepção calorosa da nova temporada do Mano a Mano. Cada episódio foi pensado com cuidado e propósito, e estamos felizes em ver como essas trocas têm tocado e gerado reflexões no nosso público. Também quero fazer um sincero pedido de desculpas à família Pitanga - em especial a Antônio e Camila Pitanga, nossos convidados - pelos transtornos causados pela repercussão do episódio", disse.

"Reconhecemos que a condução do tema e como o episódio foi divulgado são de total responsabilidade nossa, especialmente por se tratar de um assunto polêmico e atual. Reforçamos também que os convidados tiveram uma participação excelente, contribuindo com respeito, sabedoria e generosidade para o debate", finalizou.