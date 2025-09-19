Reprodução/Instagram/@larasilva/@lucard Lara Silva e Julinho Casares irão casar sob bênção de Faustão

Lara Silva e Julinho Casares vão oficializar a união após quatro anos de relacionamento. O casal, que ficou noivo em 2024, celebrará o casamento em uma cerimônia íntima para 40 convidados, entre familiares e amigos próximos. Um momento especial da ocasião será a entrada de Lara, conduzida ao altar pelo pai, o apresentador Fausto Silva.

"Vai ser uma cerimônia pequena, com 40 convidados: pais, irmãos, tios e tias, avós e pessoas muito próximas. Algo bem intimista, que sempre foi o que pensamos", disse a cantora.

Ela contou ainda que o casamento acontecerá em casa, principalmente, por se tratar de uma experiência muito feliz. A cantora ressalta que não quer um evento grande e que nunca quis isso.

"Vai ser tudo em casa. O que sempre quis foi oferecer uma memória para termos juntos. Vamos celebrar nossa união com pessoas que convivem com a gente, que estão sempre ao nosso lado nos momentos importantes. Não é um evento, nada grande - nunca quisemos isso. Queremos guardar a lembrança de um dia feliz, cheio de amor, com as pessoas que amamos e que nos acompanham. A vida só vale a pena por conta dos relacionamentos que a gente constrói", revelou.





Lara também revelou que o apresentador Fausto Silva estará presente na cerimônia e, sim, será ele quem a levará ao altar até o noivo.

"Ele vai estar presente, vai me levar ao altar, com todos os cuidados, a gente optou por ser em casa porque sempre quis e porque para ele é muito mais cômodo, o importante é estarmos juntos. Para mim e a família inteira é um sonho ter esse momento especial e ele estar presente", contou.

Mesmo com uma cerimônia pequena, o casal não deixará de comemorar após a oficialização da união. Lara ressaltou que eles queriam dançar e se divertir com os convidados e, por isso, haverá festa.

"Depois da cerimônia, vamos fazer uma festinha para dançarmos com nossos melhores amigos, é pequena. Vai ter DJ, música e um trio de eltrofunk que estou muito animada [risos]. Não vai ter banda, uma festinha mesmo", frisou.

Por fim, a filha de Fausto Silva comentou que não será um matrimônio tradicional, mas sim uma celebração para a família e os melhores amigos.

"As pessoas não sabem muito o que esperar, só estão indo comemorar com a gente, não vai ser um casamento tradicional. Vai ser uma cerimônia, almoço para família e uma festinha para nossos melhores amigos. Estou muito animada", finalizou.