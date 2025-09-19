Reprodução/RedeTV! Perlla volta com Patrick

Perlla foi a convidada do SuperPop da última quarta-feira (17). Na atração comandada por Luciana Gimenez, a cantora confirmou o retorno do relacionamento com Patrick Abrahão durante uma entrevista para a emissora de Osasco.

Na participação do programa de Luciana Gimenez, os dois apareceram juntos. A veterana, logo disparou:

"Eu entendi tudo agora, ninguém sabia, agora sabem, estão juntos! Ninguém sabia, agora sabem. É mais ou menos isso", disse a apresentadora da atração. "E no seu programa", disparou Perlla.

Em agosto do ano passado, a cantora havia anunciado que havia dado um tempo no relacionamento. Foram três anos de união, sendo um de namoro e dois de casamento. Os dois se conheceram em 2021 e se casaram em 2022.





Término em 2024

Em 2024, por ocasião do término com Patrick Abrahão, a cantora publicou um desabafo em seu perfil no Instagram, revelando os diversos sacrifícios que fez em nome do amor.

O empresário do ramo das criptomoedas foi preso em outubro de 2022 na operação "La Casa de Papel", que investigou um esquema de pirâmide financeira, teve a prisão revogada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). Na ocasião, inclusive, a cantora teria desabafado nas redes sociais sobre o momento que estava vivendo.



Entenda o caso: Marido de Perlla é preso no RJ e Justiça bloqueia R$ 105 milhões



"Quase um ano indo visitar, levando comidinha. Saía às cinco da manhã e entrava quase meio-dia, para sair às quatro horas da tarde. Toda quarta-feira andava um quilômetro. Fiquei andando por quase um ano, entrando e saindo a pé... Vim da comunidade, mas minha mãe nunca precisou pisar em Bangu (prisão), como eu pisei. Pisei com muito carinho, como companheira e amiga. Fiz de coração", desabafou na época.

A cantora desabafou sobre o sofrimento que passou e reclamou da ingratidão:

"Quem fica, sente, e muito, sofre. E como sofre. Mas estive a todo momento. Li que 'após a prisão, não!' Não mesmo? Seja justo. Estive antes, durante e depois. Literalmente, na alegria e na tristeza! Mas isso aí falamos em outro momento. Meu Instagram foi desligado. Consideração e carinho não se pedem, mas a ingratidão é vista de longe. Tinha que ter escutado, mas sou sempre a que serve. Se pula fora no momento, é mau-caráter - mas e quem permanece? Não tem honra, não! Tem honra gente que nem visitar foi, nem um quilo de sal dividiu", continuou.

Por fim, naquele momento, Perlla disse que estava muito cansada de tudo:

"Estou exausta. Preciso de paz. Minha utilidade se encerrou no post. Vamos seguir com o que sempre fiz. Sou conhecida pela minha música e alegria, e isso ninguém muda. Nada! Tenho que priorizar o que nunca largou minha mão", finalizou na época.