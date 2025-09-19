Reprodução/Instagram/ Lisa Gomes chora no Aqui Agora

A repórter Lisa Gomes se emocionou e chorou bastante durante o Aqui Agora da última quinta-feira (18), após receber uma homenagem da apresentadora Dani Brandi. A jornalista do SBT usou o espaço para compartilhar uma história pessoal com a colega, além de agradecer pelo trabalho desenvolvido por ela.

Lisa entrou ao vivo no programa policial com uma pauta especial sobre o Dia da Televisão, data instituída em homenagem à primeira transmissão televisiva no Brasil, ocorrida em 1950.

Ao retornar ao estúdio, Lisa Gomes foi surpreendida com um agradecimento especial de Dani Brandi por sua participação. Mas não só por isso.

"Obrigada pela sua participação também na história da televisão brasileira", iniciou a âncora.





Dani Brandi relatou que recebeu muito apoio de Lisa quando ainda era inexperiente na profissão.

"Conheci a Lisa em um Carnaval. Eu tinha acabado de começar no SBT, não conhecia muito das dinâmicas da televisão, porque o SBT é a primeira emissora grande em que trabalho. A Lisa não sabia quem eu era, mas mostrou a que veio e me ensinou a importância dos profissionais na TV", contou.

Segundo a apresentadora, Lisa foi essencial não só em sua vida profissional, mas também em sua trajetória pessoal, além de fazer a diferença todos os dias na televisão. Ao ouvir a homenagem, a repórter ficou bastante comovida e não conteve as lágrimas.

Lisa Gomes foi a primeira apresentadora trans a comandar um programa na TV aberta. Na RedeTV! desde 2013, participou dos programas de Sônia Abrão e João Kléber.

Mais tarde, integrou o elenco do TV Fama, onde permaneceu até maio deste ano. Ela anunciou sua saída do canal no mesmo mês e, em seguida, foi contratada pelo SBT.

Sobre Aqui Agora

O Aqui Agora estreou na primeira semana de agosto sob o comando de Dani Brandi e Marco Pagetti. Na estreia, a emissora anunciou um time de peso para comandar a atração, dentre eles, Geraldo Luís.

A atração já foi um sucesso em audiência nos anos 90 no Brasil, estreando o formato policial que depois do Aqui Agora, se tornou extremamente popular. Agora, o canal de Silvio Santos (1930-2024) tenta ocupar espaço de volta em programas do gênero.