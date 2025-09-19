Reprodução/Instagram/@ricardoteodoro Cauã Reymond e Ricardo Teodoro são amigos em Vale Tudo

A amizade entre Olavo e César pode voltar às telas logo após Vale Tudo, mas de uma forma diferente. Isso porque Ricardo Teodoro foi escalado para um novo projeto ao lado de Cauã Reymond no Globoplay. Trata-se de 'O Último Lance'.

No folhetim, que mergulha nas entranhas sombrias do mundo do futebol, Teodoro dará vida a um agiota inescrupuloso, envolvido em esquemas de apostas ilegais, manipulação e chantagens contra jogadores em ascensão. Seu personagem será uma das figuras centrais da trama, movendo-se nas sombras dos bastidores esportivos.

No entanto, falta somente a assinatura do contrato para o ator confirmar oficialmente sua participação no trabalho. A série será protagonizada por Cauã Reymond, que interpretará Maurício, um ex-jogador de futebol que viu sua vida desmoronar após o fim da carreira e tenta recomeçar como agente de atletas.

Ao longo do enredo, o ex-craque se envolverá no submundo do luxo, poder e muito egocentrismo. Alguns nomes de peso também estão confirmados no elenco, como Letícia Colin, Marcos Frota e Duda Santos.





Letícia assumiu o papel originalmente oferecido a Bruna Marquezine, que recusou o convite para integrar o projeto. Sua personagem será uma cafetina responsável por selecionar mulheres para festas privadas patrocinadas pelo protagonista. Já Duda interpretará Cris, uma jovem advogada que trabalha na agência de atletas. As informações são da Coluna Play.

As gravações de Último Lance estão previstas para começar em novembro, quando Cauã e Ricardo terão encerrado os trabalhos no remake de Vale Tudo.

O projeto promete ser um dos mais impactantes do Globoplay. A série deve apresentar cenas intensas de sexo e abordar temas adultos, com um tom mais realista e provocativo. Além de protagonizar, Cauã também atuará como diretor e criador da série - uma nova fase em sua carreira.

Thiago Dottori assina a redação final dos roteiros, enquanto Bruno Safadi será o diretor artístico.

A série contará com oito episódios na plataforma de streaming da Globo. Inicialmente, estavam previstos 12, mas o roteiro precisou ser ajustado.