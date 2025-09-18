Instagram Leticia Spiller posa nua em ensaio fotográfico e fãs elogiam atriz

Leticia Spiller, atriz de 52 anos, publicou nesta quinta-feira (18) um ensaio fotográfico em que aparece completamente nua. As imagens, divulgadas nas redes sociais, mostram a artista segurando apenas uma máquina fotográfica.

O registro foi realizado pela fotógrafa Mari Patriota. Na legenda, Leticia se declarou para a profissional em tom de brincadeira: “ Pra ela, eu faço nudes também! Que saudades de ti, Mari Patriota .”





Os comentários ficaram repletos de mensagens positivas. Seguidores exaltaram a beleza da atriz com frases como “ Naturalmente linda, sempre ”, “ Mulherão mais lindo ”, “ Sensacional ” e “ Obra de arte essa mulher ”. Outro fã escreveu: “ Suas curvas e retas são pura arte .”

A artista já havia publicado fotos semelhantes há cerca de um mês. Na ocasião, também apareceu sem roupas em ensaio realizado por Tathiana Novaes. Na legenda, repetiu a declaração carinhosa direcionada à fotógrafa: “ Pra ela, eu faço nudes, não é, Tathiana? Love you! ”

Aula de canto

Recentemente, a atriz revelou que está em um processo de aprendizados para estrelar a novela " Coração Acelerado ". A trama sertaneja estreia no horário das 19h, na Rede Globo.

Acompanhada de uma profissional, que tocava teclado, Leticia entoava versos da canção: "Goiás é mais". Lançada em 1995, a música ganhou destaque sendo interpretada pela dupla sertaneja Bruno & Marrone.

"Deus me deu a chance de andar pelo mundo/ De voar bem alto, mergulhar bem fundo/ Já domei leão, já brinquei na neve/ China e Japão, eu disse: Até breve", canta em uma parte do vídeo.

"Esse é meu país, sem comparação/ Já tem o formato do coração/ Todo canto é lindo, pra mim, tanto faz/ Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás", prossegue em outro momento da aula.