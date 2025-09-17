Luana Piovani revive meme da foto de biquíni e critica política
Instagram
Luana Piovani revive meme da foto de biquíni e critica política

Luana Piovani, de 49 anos, reviveu nesta quarta-feira (17) um de seus memes mais famosos nas redes sociais. A atriz usou a frase “ eu cheia de foto de biquíni pra postar ” para comentar um assunto relacionado a política nos Stories do Instagram

Design de Pedro Gabriel

O vídeo foi publicado no perfil da atriz. Luana Piovani explicou que tinha fotos recentes de Fernando de Noronha, em Pernambuco, mas acabou interrompida pela indignação com a votação da chamada “ blindagem parlamentar ” no Congresso.

Eu cheia de foto de biquíni pra postar ”, repetiu, fazendo referência à frase que se tornou um clássico da internet. 

Meme original surgiu em desabafo

Na versão original, Piovani fez um desabafo sobre o desafio de equilibrar pautas políticas e sociais com conteúdos pessoais em suas redes.

Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. (...) Não estou conseguindo postar eu bonita de biquíni! Tem quatro coisas políticas para fazer, tem cinco pessoas me pedindo coisas absolutamente importantes e relevantes, eu preciso postar! ”, disse na época.

O registro voltou a ganhar destaque quando a atriz explicou que, apesar da vontade de compartilhar momentos leves, se sente obrigada a comentar temas que considera sérios. Segundo ela, o excesso de notícias políticas acaba atrapalhando até sua rotina online.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-09-17/luana-piovani-revive-meme-da-foto-de-biquini-e-critica-politica.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes