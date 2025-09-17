Instagram Luana Piovani revive meme da foto de biquíni e critica política

Luana Piovani, de 49 anos, reviveu nesta quarta-feira (17) um de seus memes mais famosos nas redes sociais. A atriz usou a frase “ eu cheia de foto de biquíni pra postar ” para comentar um assunto relacionado a política nos Stories do Instagram.

O vídeo foi publicado no perfil da atriz. Luana Piovani explicou que tinha fotos recentes de Fernando de Noronha, em Pernambuco, mas acabou interrompida pela indignação com a votação da chamada “ blindagem parlamentar ” no Congresso.

“ Eu cheia de foto de biquíni pra postar ”, repetiu, fazendo referência à frase que se tornou um clássico da internet.

Meme original surgiu em desabafo

Na versão original, Piovani fez um desabafo sobre o desafio de equilibrar pautas políticas e sociais com conteúdos pessoais em suas redes.

“ Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. (...) Não estou conseguindo postar eu bonita de biquíni! Tem quatro coisas políticas para fazer, tem cinco pessoas me pedindo coisas absolutamente importantes e relevantes, eu preciso postar! ”, disse na época.

O registro voltou a ganhar destaque quando a atriz explicou que, apesar da vontade de compartilhar momentos leves, se sente obrigada a comentar temas que considera sérios. Segundo ela, o excesso de notícias políticas acaba atrapalhando até sua rotina online.