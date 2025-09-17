Instagram Sheila Mello revela dedicação à Psicologia e brinca sobre vida acadêmica

Sheila Mello, ex-dançarina do É o Tchan, explicou nesta quarta-feira (17) o motivo do afastamento das redes sociais. Aos 47 anos, ela retomou o curso de Psicologia e afirmou estar focada na graduação. A artista compartilhou fotos em sala de aula e disse que vive um “ relacionamento sério ” com a faculdade.

No Instagram, Sheila Mello escreveu: “ Sumida? Não, gente… só estou vivendo meu relacionamento sério com a faculdade de Psicologia ”.

Em outra postagem, a artista posou com o irmão Washington Mello, de 49 anos, que também voltou aos estudos.

“ Esse não é apenas um registro da aula da faculdade de psicologia… é o registro de uma grande amizade! Mano, já dividimos uma casinha de dois cômodos, somos compadres, sócios… e agora que honra dividir também a mesma sala de aula ”, disse.

A trajetória acadêmica não é novidade para Sheila, que em 2019 já havia revelado o interesse pela área. Na época, ela compartilhou registros em sala de aula e destacou o desejo de unir experiências da dança e da arte com a psicologia.

“ Mais um desafio rumo ao conhecimento e amor ao próximo, com essa nova formação, agora em psicologia. Louquinha para costurar minha colcha de retalhos entre dança, arte cênica, bioenergética e psicologia ”, escreveu.