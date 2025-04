Reprodução Instagram - 25.4.2025 Juliana Paes se refresca

Juliana Paes, de 46 anos, decidiu aproveitar um momento de folga das gravações que costuma fazer para curtir ao lado dos familiares em uma viagem por Maraú, na Bahia. Na última quinta-feira (24), ela usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques do passeio paradisíaco.

Juliana Paes renova bronzeado Reprodução Instagram - 25.4.2025 Juliana Paes com familiares Reprodução Instagram - 25.4.2025 Juliana Paes aprecia paisagem Reprodução Instagram - 25.4.2025 Juliana Paes acompanhada em cachoeira Reprodução Instagram - 25.4.2025 Juliana Paes viajou para a Bahia Reprodução Instagram - 25.4.2025 Juliana Paes nada Reprodução Instagram - 25.4.2025





"Um dump do paraíso", escreveu como legenda do álbum de fotos, publicado no Instagram, plataforma de interação virtual na qual ela acumula mais de 30,4 milhões de seguidores. Os cliques repercutiram entre os internautas, ultrapassando a marca de 105 mil curtidas e sendo comentados mais de 600 vezes.





"Lugar lindo", concordou um fã. "Musa", opinou uma segunda. "Pelo amor de Deus, que linda", prosseguiu uma terceira. "Sereia", brincou um quarto. "Maravilhosa", destacou uma quinta. "Deslumbrante", pontuou uma sexta. "Sempre distribuindo beleza e simpatia", afirmou um sétimo. "Belíssima", finalizou uma oitava.

Longe das novelas

Após uma breve participação em "Renascer" (2024), Juliana Paes se afastou dos fohetins da Rede Globo. A artista foi a grande protagonista de "Pedaço de Mim", primeiro melodrama nacional da Netflix. Agora, ela emplaca outro projeto na gigante do streaming, uma série que gira em torno do jogo do bicho e da contravenção.