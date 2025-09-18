Reprodução/ GNT Catia Fonseca no "Saia Justa"

Catia Fonseca, de 56 anos, surpreendeu os espectadores ao expor os bastidores da separação de Dafnis da Fonseca, com quem ficou junto por 27 anos. Nesta quarta-feira (17), durante participação no "Saia Justa", do GNT, a ex-apresentadora da Band ainda afirmou ter escondido o próprio endereço por três meses.



Assista:

Depois de 27 anos de casamento, @CatiaFonseca conta como teve coragem de partir e recomeçar. Do flat à colher no pote de sorvete, foi ali que começou a redescoberta da própria felicidade. 🍨 #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/1DLcSGwiOY — Canal GNT (@canalgnt) September 18, 2025

"Ninguém teve o meu endereço pelos primeiros 3 meses, porque eu precisava ficar sozinha. Eu encontrava as pessoas na hora que elas precisavam de mim, mas na hora que eu estava a fim de colocá-las fazendo parte desse momento", disse.





"Eu passei meses me curtindo em pequenas coisas e me redescobrindo. Eu tinha pouca roupa, eu me virava com o que tinha e eu era feliz. Então essa foi uma virada de busca de felicidade minha e dos meus filhos também", acrescentou ela.

Fonseca também elegeu o momento pós-separação como uma fase de autodescoberta, na qual ela voltou a fazer coisas que gostava, mas que tinha parado de realizar durante o antigo matrimônio.

"Fui para um flat, e foi a hora que eu mais me descobri: o que eu abria mão, que me fazia feliz, de pequenas coisas tipo tomar sorvete no pote, uma comida que você gostava e não fazia só porque os outros não comiam e que eu queria ir ao cinema sozinha. Olha que coisa boba", elencou.

Refletir antes de agir

Catia ainda pontuou que a decisão da separação não foi tomada de uma hora para a outra. "As pessoas olham e falam assim, ah, mas foi tão rápido. Pelo menos na minha vida, nada é rápido", argumentou ela, que atualmente se relaciona com Rodrigo Riccó.

"Eu fui para a terapia para eu tentar entender o que eu estava precisando e que talvez aquela relação não tivesse me dando. Então, eu fui tentar, de fato, me reorganizar na situação", concluiu.