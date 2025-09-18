Catia Fonseca, de 56 anos, surpreendeu os espectadores ao expor os bastidores da separação de Dafnis da Fonseca, com quem ficou junto por 27 anos. Nesta quarta-feira (17), durante participação no "Saia Justa", do GNT, a ex-apresentadora da Band ainda afirmou ter escondido o próprio endereço por três meses.
Assista:
"Ninguém teve o meu endereço pelos primeiros 3 meses, porque eu precisava ficar sozinha. Eu encontrava as pessoas na hora que elas precisavam de mim, mas na hora que eu estava a fim de colocá-las fazendo parte desse momento", disse.
"Eu passei meses me curtindo em pequenas coisas e me redescobrindo. Eu tinha pouca roupa, eu me virava com o que tinha e eu era feliz. Então essa foi uma virada de busca de felicidade minha e dos meus filhos também", acrescentou ela.
Fonseca também elegeu o momento pós-separação como uma fase de autodescoberta, na qual ela voltou a fazer coisas que gostava, mas que tinha parado de realizar durante o antigo matrimônio.
"Fui para um flat, e foi a hora que eu mais me descobri: o que eu abria mão, que me fazia feliz, de pequenas coisas tipo tomar sorvete no pote, uma comida que você gostava e não fazia só porque os outros não comiam e que eu queria ir ao cinema sozinha. Olha que coisa boba", elencou.
Refletir antes de agir
Catia ainda pontuou que a decisão da separação não foi tomada de uma hora para a outra. "As pessoas olham e falam assim, ah, mas foi tão rápido. Pelo menos na minha vida, nada é rápido", argumentou ela, que atualmente se relaciona com Rodrigo Riccó.
"Eu fui para a terapia para eu tentar entender o que eu estava precisando e que talvez aquela relação não tivesse me dando. Então, eu fui tentar, de fato, me reorganizar na situação", concluiu.