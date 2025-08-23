Foto: Karina Diegues José Loreto na praia do Tombo, em Guarujá

José Loreto, de 40 anos, aproveitou a folga nas gravações do novo longa-metragem protagonizado por ele para curtir momentos de lazer e descanso no litoral paulista, na praia do Tombo, em Guarujá.



O ator, conhecido pela trajetória em novelas da Rede Globo, resolveu renovar o bronzeado neste sábado (23). Na ocasião, ele estava trajado com um short de listras. O intérprete também usava pulseiras em um dos braços.





Nos cliques obtidos pelo iG Gente, ele ainda apareceu com uma mulher ruiva. Em uma das fotos, eles surgem abraçados. Em outra, estão de mãos dadas. Há ainda uma terceira foto na qual eles aparecem mergulhando juntos.





Loreto está em ritmo acelerado de gravações. O novo projeto do artista é "Se não eu, quem vai fazer você feliz?”. A cinebiografia é baseada no livro escrito por Graziella Gonçalves, viúva do músico Chorão, que morreu em março de 2013.

Segundo um laudo do Instituto Médico Legal (IML), divulgado à época, Chorão, de 42 anos, faleceu depois de uma overdose de cocaína, agravada por problemas cardíacos anteriores.

No filme, José interpretará o cantor. “Estou vivendo um sonho de viver uma vida que foi feita de sonhos… Obrigado Chorão", celebrou ele após ser escalado para vivenciar o musicista nas telonas.

O longa-metragem será produzido pela Bravura Cinematográfico. Hugo Prata e Felipe Novaes assumem a direção. Já Duda de Almeida fica responsável pelo roteiro.

Retorno às telinhas

Em agosto, José Loreto fez uma breve participação no atual folhetim das sete "Dona de Mim". Ele reencarnou Lui Lorenzo, personagem criado para a novela "Vai na Fé" (2023). Ambas as tramas foram escritas pela novelista Rosane Svartman.