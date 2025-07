Reprodução YouTube | Globo/ Beatriz Damy Sheila Mello fala da relação com Scheila Carvalho

Após surpreender o público ao revelar que vivenciou um romance com Jacaré na época do É o Tchan, Sheila Mello abriu o jogo sobre a relação com Scheila Carvalho, que sempre foi cercada por boatos de supostas brigas nos bastidores do grupo.

Durante participação no podcast Papagaio Falante, ela detalhou o assunto. Segundo a loira, as duas não eram brigadas, mas as especulações aumentaram após uma entrevista na qual ela dizia que era mais amiga de Jacaré do que dela.

"Nunca fui tretada", garante. "Logo em seguida em que eu falei do Jacaré dessa maneira carinhosa, perguntaram da Carvalho, aí eu falei a frase 'Não sou tão amiga da Carvalho quanto eu sou do Jacaré'. Cortam toda essa parte e deixaram só 'Eu não sou tão amiga da Carvalho'.", lembra.

"[Sempre teve] respeito, admiração, tanto é que a gente fez projetos depois que saímos do Tchan!, esse projeto de 30 anos a gente abraça de verdade tipo 'Olha o que a gente construiu juntas'.", ressalta a loira.

Segundo Mello, embora ela e Carvalho não tivessem brigado, uma relação de amizade pautada em troca de confidências, como ela tem com outras amigas, nunca aconteceu.

"Só que as pessoas acham que a gente precisa ser amigas confidentes como eu tenho as minhas amigas. Isso nunca aconteceu, esse vínculo de amizade", finalizou.