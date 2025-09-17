Reprodução/@Instagram/@fepaesleme Fernanda Paes Leme fala sobre eliminação

A atriz Fernanda Paes Leme não gostou da eliminação do Dança dos Famosos. No dia, ela contou que estava bastante sensível devido à presença de Gilberto Gil. Na ocasião, o cantor se apresentou. "Eu estava muito emocionada, não queria sair", disse.

Fernanda revelou que não esperava ser eliminada e que sabia que seria bastante difícil, devido à música ser muito rápida.





"Mostrar essa vulnerabilidade fazia sentido para mim. Sou muito verdadeira. Não fazia sentido só agradecer e falar que foi muito importante participar. Eu não esperava ser eliminada. Sabia que estava difícil, porque minha música era muito rápida", contou.

A artista revelou que soou injusto, principalmente quando viu a repercussão do público sobre a dança. Ela conta que não vê como "injustiça", pois existem muitos pontos que precisam ser pautados.

"Naquele momento, para mim, soou injusto. Quando vi a repercussão do público, falei: ‘Não estou sozinha nessa’. Hoje acho que foi justo. É uma competição, então pode acontecer. Tem a sua energia no dia, os jurados, como estão os colegas... Não sigo falando em injustiça, porque é uma coisa que aconteceu. Com mais calma, vejo que são muitos fatores envolvidos. Naquele dia, fez mais sentido eu sair. Continuo não gostando de ter saído", disse à Coluna Play.

A apresentadora também negou que tenha mandado alguma indireta para alguém em seu discurso de despedida, após a eliminação.

"Eu fiz uma brincadeira com o meme da novela: ‘Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta’. Não foi indireta para ninguém", disse ela, em referência à Clara (Bianca Bin), de O Outro Lado do Paraíso (2017-2018).