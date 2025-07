Reprodução Instagram - 3.7.2025 Sheila Mello e Jacaré

Os fãs do grupo É o Tchan se surpreenderam com uma revelação íntima feita por Sheila Mello. A dançarina expôs que ela e Edson Gomes Cardoso dos Santos, popularmente conhecido como Jacaré, começaram um affair durante o período em que estiveram no grupo musical.

O romance não se estendeu por muito tempo, segundo ela. Depois disso, os dois optaram por seguirem como amigos. Não à toa, ambos foram padrinhos de casamento um do outro com os parceiros que se envolveram depois do rompimento.





As declarações foram dadas durante participação no pdocast Papagaio Falante. "A gente teve um lance, durou pouco tempo, e acabou. Fui madrinha do casamento dele, e ele acabou sendo padrinho do meu casamento", revelou.

Sheila ainda ressaltou o papel do ex em ajudá-la a não se deslumbrar com o mundo da fama e todos os malefícios que ele pode causar aos artistas. "Tirando meus irmãos, ele é a pessoa por quem tenho a maior gratidão. Ele me salvou de ser afetada, tipo aquelas artistas doidas", lembrou.

Certa vez, a dançarina, que ficou no grupo entre os anos de 1998 e 2003, teria dado uma invertida em um segurança, fazendo com que Jacaré a repreendesse, além de pedir que ela se desculpasse com o funcionário.

"Vá pedir desculpas agora. Lembra que você pediu para eu te avisar quando estivesse virando essa pessoa escrota? Pois você foi. Vai lá e pede desculpas agora" , recordou. "Fui lá, pedi desculpas, e acabou sendo uma grande lição", concluiu.