Reprodução/Internet Jornalista da Globo por 12 anos, Michelle Barros entrou em A Fazenda

Ex-apresentadora da Globo, Michelle Barros surpreendeu os telespectadores ao aceitar o convite para participar de A Fazenda, reality rural da Record. A comunicadora deixou a emissora carioca em maio de 2022, após 12 anos de contrato.

Natural de Maceió, Michelle Barros começou a carreira no jornalismo em 2001. Trabalhou nas afiliadas da Band e do SBT até chegar na TV Gazeta, afiliada da Globo da família Collor de Mello. Após ganhar destaque em reportagens exibidas em rede nacional, foi convidada pela Globo para integrar a equipe de repórteres na capital paulista em 2010. Em 2015, ela foi promovida a apresentadora eventual dos telejornais locais como Bom Dia SP, SP1 e SP2.

Na época, a comunicadora relatou que não tinha mais como crescer na Globo. "Faz tempo já que sinto que fechei um ciclo. E nunca tive medo de me lançar completamente no que acredito. Decidi que vou me abrir para isso: novos formatos, novas histórias, novas perspectivas", emendou.

Trabalho no SBT

Em 2023, Michelle Barros foi anunciada pelo SBT para comandar o Chega Mais, programa de Regina Volpato. A atração, no entanto, não foi para frente e foi encerrado em novembro de 2024. Desde então, a apresentadora estava usufruindo das redes sociais.