Reprodução/TV Globo Arlindinho comenta sobre a morte do pai, Arlindo Cruz

Arlindinho foi o grande convidado do Encontro com Patrícia Poeta desta segunda-feira (15). O filho de Arlindo Cruz (1958-2025), falou sobre a grande admiração que tem pelo patriarca e como lidou com o luto após sua partida.

Emocionado, o cantor revelou que Arlindo Cruz foi um grande companheiro e que o sambista lutou por muito tempo nos mais variados tratamentos.





"Meu pai foi muito um cara especial em tudo, assim... Acho que, até para partir, ele meio que foi preparando a gente. Teve o AVC e, durante um tempo, ele ficou ali, lutando. Fizemos tratamento, tentamos de todas as formas e, com o tempo, aos poucos, ele foi se despedindo", disse.

Arlindinho reiterou que não estava preparado para o momento, mas garantiu que a passagem do músico foi o melhor que poderia ter acontecido, devido ao grande sofrimento que ele vinha enfrentando.

"Obviamente, a gente nunca está preparado para esse momento, né? Não é uma coisa que a gente quer. Mas, assim, passou um mês... Eu acho que a melhor coisa que Deus poderia ter feito na vida dele foi ter levado. Ele precisava descansar. A gente tem apego à matéria, às vezes fica, né, se questionando... Mas tem que descansar. Era o melhor que poderia acontecer naquele momento", reiterou o cantor.

Por fim, ele diz que agradece muito a Deus por ter um pai como Cruz e garantiu que o mesmo sempre foi presente em sua vida. Ressaltou, também, que levará daqui para frente todos os ensinamentos deixados pelo patriarca.

"Então, a gente entende, agradece a Deus por tudo e segue. Segue o legado, os ensinamentos. Meu pai sempre foi muito maneiro, presente, um grande pai. Todo mundo pode falar do Arlindo artista - e eu tenho o privilégio de falar do grande pai", finaliza.

Morte de Arlindo Cruz

O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu em agosto, no Rio de Janeiro, aos 66 anos. O artista estava afastado dos palcos desde março de 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico em casa.

Na época, ficou quase um ano e meio internado e passou a conviver com sequelas, além de enfrentar diversas internações nos anos seguintes. Nascido em 14 de setembro de 1958, no Rio de Janeiro, Arlindo Domingos da Cruz Filho se tornou um dos nomes mais importantes do samba brasileiro. Reconhecido não apenas como cantor e compositor, também se destacou como instrumentista, dominando cavaquinho, banjo e violão.





