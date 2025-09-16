Vários famosos da classe artística estão usando as redes sociais nesta terça-feira (16) para se despedirem do célebre artista Robert Redford, de 89 anos. Figurinha carimbada nas produções hollywoodianas da década de 1970, ele morreu enquanto dormia, segundo a imprensa estadunidense.
Escritor de best-sellers de suspense e terror, o autor Stephen King lamentou a morte do intérprete: "Robert Redford faleceu. Ele fez parte de uma nova e empolgante Hollywood nos anos 70 e 80. Difícil acreditar que ele tinha 89 anos".
“Morreu Robert Redford. Uma estrela se apaga, mas a luz continua sua viagem”, prosseguiu a escritora e roteirista Rosana Hermann, por meio do X, antigo Twitter.
"Nosso filme, 'CODA', chamou a atenção de todos por causa do Sundance. E o Sundance aconteceu por causa de Robert Redford. Um gênio se foi. Descanse em paz, Robert", escreveu a atriz Marlee Matlin, que trabalhou com o ator em 2021.
Prestes a retornar ao horário nobre da Globo como a protagonista Gerluce, de "Três Graças", Sophie Charlotte publicou uma foto de Robert Redford. "Ah, Robert", declarou a brasileira, que ainda acrescentou um emoji chorando na postagem.
Saiba mais
Robert Redford morreu, nesta terça-feira (16), aos 89 anos. Segundo o The New York Times, ele faleceu durante o sono. A causa da morte não foi informada pela família, que pede privacidade para passar pelo luto da perda do artista.
"Butch Cassidy" (1969), "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente" (1976) foram algumas das produções audiovisuais em que o ator participou. Ao longo da carreira, foi premiado diversas vezes.
Uma das mais notáveis honrarias foi o Oscar de Melhor Diretor por "Gente como a Gente" (1980). Em 2002, arrematou o Oscar honorário. Robert teve quatro filhos: Scott, Shauna, James e Amy Redford.