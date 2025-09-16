Reprodução/Divulgação Morre Robert Redford, ícone de Hollywood, aos 89 anos

Morreu nesta terça-feira (16) o ator, diretor e produtor Robert Redford, aos 89 anos. A informação foi confirmada pelo New York Times, por meio de um comunicado enviado por Cindi Berger, diretora-executiva da agência de publicidade Rogers & Cowan PMK. Segundo o texto, Redford faleceu enquanto dormia em sua residência nas montanhas de Utah, local que ele tanto amava, cercado pela família. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em Santa Monica, Califórnia, Redford iniciou a carreira na televisão na década de 1950 e rapidamente conquistou destaque no cinema. Sua estreia aconteceu em 1960, com o filme "Até os Fortes Vacilam", marcando também a estreia de Jane Fonda. Nos anos seguintes, ele atuou em mais de 70 produções, incluindo clássicos como "Butch Cassidy" (1969), ao lado de Paul Newman, "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente" (1976).

Além de seu trabalho como ator, Redford se destacou como diretor e produtor. Em 1980, recebeu o Oscar de Melhor Diretor por "Gente Como a Gente" e, em 2002, foi homenageado com um Oscar honorário por sua contribuição à sétima arte, sendo considerado uma inspiração para cineastas em todo o mundo. Seu último papel diante das câmeras foi em "O Velho e a Arma" (2018), no qual interpretou Forrest Tucker.

Redford também deixou um legado duradouro no cinema independente. Ele fundou o Sundance Institute, responsável pelo Festival de Sundance, que se tornou uma das principais vitrines para cineastas independentes ao redor do mundo.

Fora das telas, o ator se destacou pelo engajamento em causas ambientais, mantendo uma vida relativamente reclusa em seu rancho em Utah. Ele foi pioneiro em unir sucesso artístico a um compromisso com questões sociais e ambientais, consolidando-se como uma das figuras mais respeitadas de Hollywood.