Reprodução/Instagram Taís Araújo rejeita o "Morango do Amor" e faz crítica sincera

Em meio à febre do " morango do amor ", doce que tem conquistado famosos e influencers, Taís Araújo surgiu em um vídeo nos bastidores de "Vale Tudo" recusando veementemente a guloseima. A atriz, conhecida por seu humor e personalidade marcante, não hesitou em dar uma resposta contundente sobre por que não experimentaria a sobremesa.

No vídeo, Taís aparece no camarim e, ao se deparar com o morango coberto de açúcar, não esconde a surpresa: "Chego para fazer um xixi no banheiro do camarim e olha... a perturbação", brincou, antes de reforçar: "Não quero!".





Mesmo pressionada pelas pessoas ao seu redor, a artista manteve sua posição.

"Não vou gastar minhas calorias comendo esse negócio", afirmou, provocando risos.

Questionando quem havia experimentado o doce, ela ainda ofereceu a um dos colegas de trabalho, criticando o excesso de açúcar.

"A parada cheia de açúcar em volta... açúcar sobre açúcar e o morango dentro, vocês estão loucos!" , disparou, mostrando descrença com a combinação.

Letícia Vieira, intérprete de Gilda na novela, tentou convencê-la a aderir à trend, mas Taís rebateu com bom humor: "Que trend? Olha, tu não me provoca!" .

A situação ficou ainda mais engraçada quando Letícia mencionou os rumores de que Raquel, personagem de Taís, poderia começar a vender o doce na trama.

" Será, Brasil?!" , respondeu a atriz, em tom de provocação.