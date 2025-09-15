Instagram Angélica compartilha fotos no Marrocos com passeio no deserto e baile

Angélica, de 51 anos, publicou nesta segunda-feira (15) um álbum de fotos da viagem ao Marrocos e encantou seguidores nas redes sociais. A apresentadora registrou momentos ao lado de amigos e do marido Luciano Huck.





Na legenda, ela resumiu a experiência com emoção.

“ Celebrar a vida de uma amiga querida, conhecer um lugar novo, mergulhar em outra cultura e ainda estar rodeado de pessoas maravilhosas. Foi daqueles momentos que a gente guarda no coração e leva como memória boa pra sempre ”, escreveu.

As imagens mostram passeios variados. Angélica andou de camelo pelas dunas, visitou mercadinhos locais, participou de um baile de máscaras e posou em cenários típicos do país. A aniversariante Germana Johannpeter, que motivou a viagem, também foi marcada nas fotos.

No passeio pelo deserto, Angélica usou um vestido azul fluido, com transparência leve, babados e manga única. Já no baile de máscaras, apostou em um vestido roxo de veludo, justo ao corpo e com decote nas costas.