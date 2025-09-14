Montagem/iG Whindersson provoca Nikolas Ferreira e sobra até para Vitão; veja

Whindersson Nunes voltou a trocar farpas com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no domingo (14). O humorista usou o X, antigo Twitter, para provocar o parlamentar e sugerir um “ ménage ” entre os dois e o cantor Vitão.

A troca de ofensas começou após Nikolas Ferreira compartilhar uma foto de Felipe Neto nos Estados Unidos com a legenda: " Coloquem todos os Tweet do Felipe Neto abaixo atacando os EUA e marquem a

@EmbaixadaEUA ". O parlamentar se refere ao fato do influenciador ter apagado todos as postagens de sua conta no X.



Coloquem todos os Tweet do Felipe Neto abaixo atacando os EUA e marquem a @EmbaixadaEUA. pic.twitter.com/LPRucehKbD — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 13, 2025





Whindersson então repostou a publicação com a legenda: " Imagina a missão do deputado que tu votou ser fazer o @felipeneto não entrar nos EUA kkkkkkkkkkkkkkkkk Patético 🫵🏻🤣 ".



Imagina a missão do deputado que tu votou ser fazer o @felipeneto nao entrar nos EUA kkkkkkkkkkkkkkkkk

Patético 🫵🏻🤣 https://t.co/leg6GPNMjs pic.twitter.com/rlss05ZR62 — Whindersson (@whindersson) September 13, 2025





Após isso, Nikolas respondeu ao tweet com uma foto do cantor Vitão, dizendo que o humorista teria perdido a esposa Luísa Sonza para o cantor. Na imagem, Vitão aparece maquiado.

Whindersson então rebate: “ Vamo um menage eu, tu e o Vitão? ”. O humorista ainda usa uma foto antiga de Nikolas Ferreira para ilustra a postagem.





Nikolas reagiu à publicação: “ Além dele pegar sua ex, você quer que ele te pegue também? ”, escreveu, ironizando a sugestão. O parlamentar ainda acrescentou: “ Só não posto uma atual com a minha família pra você não piorar sua saúde mental .”

Além dele pegar sua ex, você quer que ele te pegue também? que isso, man ..... e outra: tinha 16 anos nessa foto.... só não posto uma atual com a minha família pra você não piorar sua saúde mental. https://t.co/YzMnP63fFW — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 14, 2025









Whindersson respondeu, novamente, o parlamentar, relembrando a morte do seu filho antes do nascimento: " Setembro amarelo e o deputado faz piada com a morte do meu filho. Votado pelo povo, governa apenas para os seus, uma pena pro país. "



Setembro amarelo e o deputado faz piada com a morte do meu filho. Votado pelo povo, governa apenas para os seus, uma pena pro país. https://t.co/CY5evxeCDg — Whindersson (@whindersson) September 14, 2025

Nikolas então finaliza: " Falei nada do seu filho. Deixa de ser mentiroso e canalha. Você e eu estávamos falando de relacionamento. Você LITERALMENTE citou sua ex e a ex dele. Mas entendo, só assumindo um personagem vitimista pra tentar convencer as pessoas, já que até aqui, não convenceu ninguém. "

Falei nada do seu filho. Deixa de ser mentiroso e canalha. Você e eu estávamos falando de relacionamento. Você LITERALMENTE citou sua ex e a ex dele. Mas entendo, só assumindo um personagem vitimista pra tentar convencer as pessoas, já que até aqui, não convenceu ninguém. https://t.co/hqT0IZe5Lm — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 14, 2025







Discussão começou após fala sobre influenciador

O embate entre o deputado e o comediante não é novo, e foi iniciado após uma declaração de Nikolas sobre o assassinato do influenciador americano Charlie Kirk, aliado de Donald Trump. O deputado incentivou apoiadores a “ serem a extrema-direita que eles tanto têm medo ”, o que gerou críticas de Whindersson.

O humorista rebateu a fala lembrando a gravidade do episódio. “ Um cara tomou um tiro no pescoço devido à polarização, olha o que o cristão diz ”, escreveu. A mensagem ampliou o debate e levou Nikolas a responder com ataques pessoais.

O deputado chamou Whindersson de “ canalha ”, aumentando o tom da discussão. O comediante insistiu nas críticas e questionou a interpretação de Nikolas sobre valores cristãos, destacando contradições no discurso do parlamentar.