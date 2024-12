Reprodução Record TV Liziane em 'A Grande Conquista 2'

Liziane Gutierrez deixou a prisão no Marrocos . Em 26 de novembro, Toni, namorado da influenciadora, revelou que a ex-peoa foi detida após uma briga com policiais em Marrakech .



De acordo com informações do Portal Léo Dias, no último sábado (08), a ex-reality teria saído da prisão. Entretanto, a família de Gutierrez ainda está preocupada em relação à liberdade provisória, visto que a liberação da influencer ocorreu semelhante a um habeas corpus.

Os advogados da artista estão tentando recuperar os documentos e o celular dela para que, dessa forma, Liziane consiga deixar o país e retornar a Las Vegas, local onde a participante de A Grande Conquista mora.

O promotor do caso tem a possibilidade de manter a influencer no Marrocos. Por isso, a defesa dela tem como objetivo tirá-la o mais rápido de lá. Como apurou a coluna, Guitierrez está em um hotel e não possui acesso às rede sociais.

Enquanto a mulher estava presa, Toni conversou com o jornalista sobre o paradeiro dela: "Sim, eu estava com ela. Mas depois que ela foi presa, eu segui viagem. O julgamento dela não ia ser rápido e eu não ia esperar indefinitivamente lá. A embaixada ficou auxiliando ela e sabiam da situação dela desde o início. Eu conversei com eles e ficou acertado que na situação que estava, o melhor era eu seguir viagem. Porque não tinha previsão de nada naquela época”, explicou o empresário.