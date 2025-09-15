Reprodução/Instagram Yasmin Brunet

Yasmin Brunet não pensou duas vezes em aproveitar o dia ensolarado para renovar o bronzeado. A modelo apostou em um biquíni amarelo e posou para selfies em frente a um espelho.



Ela ornou o visual com um chapéu de palha e correntes douradas na cintura.

"Nas sextas usamos amarelo✨💛🍯☀️💫", dizia a legenda.

Os cliques chamaram a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de mensagens carinhsoas. "balando todas as estruturas 😍😍😍😍", brincou um deles. "Maravilhosa🔥💛", postou uma outra. "Linda❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", elogiou uma terceira.















