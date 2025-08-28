Reprodução Ivete Sangalo rebate pergunta sobre filho e dá fora em repórter do SBT

Ivete Sangalo reagiu de forma inesperada a uma pergunta feita sobre o filho mais velho, de 15 anos. O episódio aconteceu na quarta-feira (27), no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, quando a cantora foi abordada por Gabriel Rangel, repórter do programa Fofocalizando , do SBT. A situação gerou risadas, mas também terminou com um fora dado pela artista.

A entrevista foi exibida no Fofocalizando. Ivete demonstrou surpresa quando o repórter citou o adolescente, fruto do casamento com Daniel Cady, e levantou uma questão sobre relacionamentos.

O jornalista iniciou perguntando se o filho da cantora estaria presente em um compromisso da artista. Em seguida, comentou: “ Todo mundo está perguntando [sobre ele]. Ele está arrasando o coração das meninas’ ”. Ivete então reagiu de imediato: “ É o quê? Quem está perguntando? Que meninas? ”.

A resposta desconcertou o repórter e provocou risos entre as pessoas que acompanhavam o momento. Gabriel Rangel tentou explicar que havia recebido comentários de fãs, mas a cantora encerrou: “ Querendo saber da vida alheia? Tá bom, arrasou ”.

A conversa parecia ter terminado, mas o repórter insistiu em outra pergunta: “ Está preparada para ser sogra? ”. Ivete pediu que repetissem e, após ouvir novamente, respondeu de forma direta: “ Não tô preparada para perguntas assim como a sua, imagina para ser sogra! ”.

O comentário foi o ponto final da entrevista. A artista seguiu viagem, enquanto o trecho viralizou nas redes sociais e foi reproduzido no vespertino do SBT.

Os apresentadores do Fofocalizando comentaram a cena e brincaram com a situação envolvendo a baiana. Para eles, a artista conseguiu dar “ uma tirada de onda ” sem perder a simpatia característica.