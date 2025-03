Reprodução Claudia Raia detona escolha de vencedora de Melhor Atriz do Oscar

A atriz Claudia Raia usou as redes sociais nesta quarta-feira (5) para detonar a escolha da Academia do Oscar por Mikey Madison como Melhor Atriz, em vez de Fernanda Torres, indicada por "Ainda Estou Aqui", ou Demi Moore, por "A Substância". A atriz classificou a decisão como "muito injusta" e desconsiderou o pedido de Fernanda para que o assunto fosse tratado apenas com mensagens positivas.

Em um vídeo publicado no Instagram, Claudia explicou sua revolta com a escolha e questionou os critérios da premiação. "Eu não iria falar, porque a Nanda pediu que a gente só mandasse amor e tal. Mas eu não estou conseguindo, porque achei muito, mas muito injusto. Melhor atriz do Oscar? Muito injusto. Tudo bem, se a nossa Nanda não ganhasse, ok, mas perder para Mikey? Não dá", afirmou.

Reclamação sobre etarismo

A atriz também apontou um possível preconceito etário na decisão da Academia. "A gente está falando de qualidade de trabalho, maturidade cênica, talento e de um resultado absolutamente etarista. Por que a Demi Moore não ganhou? Por que tem 62 anos e uma carreira de 40 anos com as maiores bilheteiras de Hollywood? Isso não deveria ser considerado?", questionou.

Claudia ainda criticou a escolha de Mikey Madison, que venceu por sua atuação em "Anora". "É a primeira vez que ela é indicada ao Oscar, o que é surreal. E de repente, quem ganha é uma menina de 25 anos que tem um trabalho OK, que está fazendo uma prostituta romantizada. É etarista ou não é etarista? De novo, estamos falando da posição da mulher nesse lugar."

Claudia Raia desabafou sobre a derrota de Fernanda Torres e Demi Moore para Mikey Madison no Oscar:



"Achei muito injusto. Perder pra Mikey não dá! Resultado absolutamente etarista. Quem ganha é uma menina de 25 anos que tem um trabalho ok e está fazendo uma pr*sti*uta… pic.twitter.com/UD27Yx7RkC — QG do POP (@QGdoPOP) March 5, 2025





Fernanda Torres no Oscar 2025

A cerimônia do Oscar aconteceu no último domingo (2) e surpreendeu público e crítica ao premiar Mikey Madison como Melhor Atriz, o que surpreendeu alguns críticos que apontavam Demi Moore como favorita. Apesar da derrota, a atriz brasileira cumprimentou Madison cordialmente após a cerimônia e não demonstrou incômodo com o resultado.

Mesmo sem levar o prêmio de Melhor Atriz, "Ainda Estou Aqui" conquistou a vitória como Melhor Filme Internacional, sendo o primeiro longa brasileiro a vencer nessa categoria.