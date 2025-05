IMDB O Agente Secreto

O ator Wagner Moura venceu neste sábado (24) o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes por sua atuação em O Agente Secreto, novo filme dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa brasileiro, aplaudido por 13 minutos na estreia, segue na disputa pela Palma de Ouro, principal prêmio do festival francês.

A produção também foi eleita o melhor filme do festival pelo júri da Fipresci, principal associação internacional de críticos de cinema, e levou o Prix des Cinémas Art et Essai, concedido pela Associação Francesa de Cinemas de Arte e Ensaio.

A estreia aconteceu no último domingo (18) e ganhou elogios da imprensa internacional. Veículos como a BBC classificaram o filme como “ espetacular ” e já apontam a produção como uma possível indicada ao Oscar 2026.

Filme é ambientado na ditadura militar e se passa em Recife

Ambientado no Recife de 1977, O Agente Secreto é um thriller político sobre Marcelo, interpretado por Wagner Moura. O personagem retorna à cidade natal em busca de paz, mas se envolve em uma rede de conspirações ligadas ao regime militar.

O elenco reúne grandes nomes do cinema brasileiro, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes e Hermila Guedes. A data de estreia nos cinemas brasileiros ainda não foi divulgada.

Esta é a quinta vez que Kleber Mendonça Filho participa do Festival de Cannes. Em 2019, ele ganhou o Prêmio do Júri com Bacurau , dirigido ao lado de Juliano Dornelles. Os filmes O Som ao Redor , Aquarius e Retratos Fantasmas também passaram por Cannes.

O júri desta edição foi presidido pela atriz francesa Juliette Binoche. Entre os favoritos ao lado do longa brasileiro estavam It Was Just an Accident , Sentimental Value e Sirat , mas a atuação de Wagner Moura se destacou como um dos grandes momentos da cerimônia.