Instagram Iza celebra ancestralidade e força feminina em show no The Town

Iza encerrou o festival The Town neste domingo (14) com um espetáculo marcado pela ancestralidade. A cantora carioca abriu o palco Skyline com um show que foi destaque do último dia do festival e trouxe novidades.

Entre as músicas conhecidas, Iza apresentou uma faixa inédita, onde cantou: " Ultimamente estou evitando umas pessoas que não têm valor ".

Logo no início, Iza citou Elza Soares em “ Dona de Mim ” e trouxe intensidade em “ Fé ”, faixa que já foi interpretada por Caetano Veloso e Maria Bethânia.

A sequência de “ Ginga ”, “ Fé nas Maluca ” e “ Sem Filtro ” compôs o repertório da artista, que é referência no R&B brasileiro. O público jovem, que aguardava o show de Katy Perry no mesmo dia, acompanhou de perto a interação com a artista e vibrou com a entrega do espetáculo.

Convidados, inéditas e encontro de gerações

Entre os pontos altos, Iza apresentou uma versão de “ Redemption Song ”, de Bob Marley, e recebeu a pioneira maranhense do reggae Célia Sampaio. O encontro resultou em uma interpretação marcante de “ Mama África ”, de Chico César, celebrando o protagonismo de grandes mulheres negras na música.

Outro momento especial foi a participação de Tony Garrido, que dividiu o palco com a artista em “ Johnny B. Goode ” e “ A Sombra da Maldade ”.

O espetáculo ainda reservou espaço para a entrada do Olodum, que levou a energia dos blocos afro da Bahia para São Paulo. Juntos, interpretaram “ Faraó ” e “ Pesadão ”, antes de preparar a plateia para um dos maiores sucessos da cantora, “ Brisa ”.

Mesmo após um encerramento simbólico, Iza prolongou a festa com “ Gueto ”.



