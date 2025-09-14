Reprodução/Internet Ricardo Ishmael denunciou intolerância religiosa em suas redes sociais

O jornalista Ricardo Ishmael, âncora do Jornal da Manhã na TV Bahia, afiliada da Globo, usou as redes sociais nesta sexta-feira (12) para denunciar um caso de intolerância religiosa. O apresentador compartilhou um story com a imagem de Xangô, orixá do candomblé, acompanhado da frase: “Nada escapa aos olhos de Xangô!”.

A publicação do comunicador da afiliada dagerou reação preconceituosa de uma seguidora, que respondeu: “Tá repreendido que bicho é esse? Deus é mais forte”, disse. Ricardo Ishmael expôs o comentário e rebateu publicamente.

“Print dado com sucesso! Você será devidamente processada por crime de racismo/intolerância religiosa. Aguarde a intimação. Tenha um bom dia… Se conseguir", declarou. Em outra publicação, o jornalista da afiliada da Globo reforçou sua posição. “Pois com racistas não se alivia!”, relatou.

Quem é Ricardo Ishmael?

O apresentador é formado em Comunicação Social pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e atua na área há mais de 20 anos. Já passou por funções como produção, edição e reportagem, onde chegou a ser reconhecido nacionalmente com os prêmios ABECIP Responsabilidade Social e Direitos Humanos da OAB/RS.