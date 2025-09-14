Reprodução/Instagram Cantora cubana se apresenta no último dia do The Town, em São Paulo

A cantora cubana Camila Cabello está com a missão de agradar os fãs brasileiros. Após postar vídeo experimentando pratos de destaque na gastronomia do Brasil, e atração deste domingo (14) no The Town, divulgou um RG brasileiro nos stories.



No documento, a artista colocou o Brasil como país de nascimento e São Paulo como cidade natal. Ela manteve a data de nascimento original, 3 de março de 1997. Na foto do "RG", Cabello aparece com uma camisa da Seleção Brasileira.

A cantora manteve o nome completo original e adicionou um dos sobrenomes mais comuns do Brasil: "da Silva". Cabello está na capital paulista como uma das principais atrações do The Town na noite deste domingo.

Reprodução/Instagram Antes da apresentação no The Town, cantora cubana viralizou com os quitutes do Brasil





A cantora já havia viralizado nas redes com outra postagem que encantou os fãs do Brasil. Cabello provou comidas tipicamente brasileiras como coxinha, pão de queijo, brigadeiro, pastel, bala de coco e pé de moleque.



O preferido foi o pão de queijo, e o com menos empolgação foi o pé de moleque. "Não sou muito fã de amendoim", disse a artista.

Camila Cabello no Brasil

É a terceira passagem da cubana em terras brasileiras. Em 2018 ela esteve no país para participar do Z Festival, onde cantou com Anitta. Voltou em 2022 para o Rock in Rio, e também cantou com artistas nacionais, Biel Do Furduncinho, Bianca e L7nnon no palco.

Reprodução/Instagram Cantora cubana encanta os fãs com declarações ao Brasil



