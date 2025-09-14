Cantora cubana se apresenta no último dia do The Town, em São Paulo
Reprodução/Instagram
Cantora cubana se apresenta no último dia do The Town, em São Paulo

A cantora cubana Camila Cabello está com a missão de agradar os fãs brasileiros. Após postar vídeo experimentando pratos de destaque na gastronomia do Brasil, e atração deste domingo (14) no The Town, divulgou um RG brasileiro nos stories.

No documento, a artista colocou o Brasil como país de nascimento e São Paulo como cidade natal. Ela manteve a data de nascimento original, 3 de março de 1997. Na foto do "RG", Cabello aparece com uma camisa da Seleção Brasileira.

A cantora manteve o nome completo original e adicionou um dos sobrenomes mais comuns do Brasil: "da Silva". Cabello está na capital paulista como uma das principais atrações do The Town na noite deste domingo.

Antes da apresentação no The Town, cantora cubana viralizou com os quitutes do Brasil
Reprodução/Instagram
Antes da apresentação no The Town, cantora cubana viralizou com os quitutes do Brasil


A cantora já havia viralizado nas redes com outra postagem que encantou os fãs do Brasil. Cabello provou comidas tipicamente brasileiras como coxinha, pão de queijo, brigadeiro, pastel, bala de coco e pé de moleque.

O preferido foi o pão de queijo, e o com menos empolgação foi o pé de moleque. "Não sou muito fã de amendoim", disse a artista.

Camila Cabello no Brasil

É a terceira passagem da cubana em terras brasileiras.  Em 2018 ela esteve no país para participar do Z Festival, onde cantou com Anitta. Voltou em 2022 para o Rock in Rio, e também cantou com artistas nacionais, Biel Do Furduncinho, Bianca e L7nnon no palco.

Cantora cubana encanta os fãs com declarações ao Brasil
Reprodução/Instagram
Cantora cubana encanta os fãs com declarações ao Brasil


    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/2025-09-14/camila-cabello-posta--rg-brasileiro--nos-stories.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!