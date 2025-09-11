Reprodução / Instagram @jadepicon @gabrielmedina @anitta Jade Picon, Gabriel Medina e Anitta

Gabriel Medina, de 31 anos, surpreendeu os internautas nesta quinta-feira (11). Parte da web notou que o surfista deixou de seguir várias famosas que costumava acompanhar em plataformas de interação virtual como o Instagram, de Mark Zuckerberg.

A funkeira Anitta, de 32, foi uma das celebridades que receberam unfollow do atleta. Jade Picon, ex-participante do "Big Brother Brasil 2022", também não consta mais na lista de seguidos de Medina.





Outra ex-BBB que Gabriel deixou de seguir foi Vanessa Lopes, da temporada de 2024 do reality global. O que as tês famosas têm em comum? Todas já foram alvos de rumores de affair com o surfista, que recentemente assumiu namoro com uma nova mulher.

Reprodução Instagram Vanessa Lopes





Saiba mais

Instagram Gabriel Medina assume romance com Isabella Arantes, ex de Zé Felipe





Trata-se da influenciadora digital, Isabella Arantes. No dia 28 de agosto, eles postaram fotos juntos e acrescentaram emojis de coração na legenda das postagens. Antes disso, eles tinham sido vistos juntos na Península de Maraú, no litoral da Bahia.

Relembre

Reprodução/Instagram Gabriel Medina e Yasmin Brunet





Um dos relacionamentos mais conhecidos de Gabriel Medina foi com Yasmin Brunet. Ele e a filha de Luiza Brunet oficializaram a união em 2020. Dois anos depois, em 2022, decidiram colocar um fim no matrimônio.

A separação foi marcada por polêmicas, incluindo desentendimentos entre Yasmin e a ex-sogra, Simone Medina. Após o término, Yasmin chegou a dizer que até hoje não sabe o motivo, reforçando que a decisão partiu do ex-marido.

"Óbvio que não [voltaria] Não, jamais. [Certeza] absoluta principalmente pelo jeito que terminou. Eu não sei até hoje por quê, mas foi olhando para o chão. Ele não conseguia nem olhar na minha cara", disse ela em setembro de 2024, durante participação no "De Frente Com a Blogueirinha", da DiaTV.