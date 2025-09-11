Gabriel Medina, de 31 anos, surpreendeu os internautas nesta quinta-feira (11). Parte da web notou que o surfista deixou de seguir várias famosas que costumava acompanhar em plataformas de interação virtual como o Instagram, de Mark Zuckerberg.
A funkeira Anitta, de 32, foi uma das celebridades que receberam unfollow do atleta. Jade Picon, ex-participante do "Big Brother Brasil 2022", também não consta mais na lista de seguidos de Medina.
Outra ex-BBB que Gabriel deixou de seguir foi Vanessa Lopes, da temporada de 2024 do reality global. O que as tês famosas têm em comum? Todas já foram alvos de rumores de affair com o surfista, que recentemente assumiu namoro com uma nova mulher.
Saiba mais
Trata-se da influenciadora digital, Isabella Arantes. No dia 28 de agosto, eles postaram fotos juntos e acrescentaram emojis de coração na legenda das postagens. Antes disso, eles tinham sido vistos juntos na Península de Maraú, no litoral da Bahia.
Relembre
Um dos relacionamentos mais conhecidos de Gabriel Medina foi com Yasmin Brunet. Ele e a filha de Luiza Brunet oficializaram a união em 2020. Dois anos depois, em 2022, decidiram colocar um fim no matrimônio.
A separação foi marcada por polêmicas, incluindo desentendimentos entre Yasmin e a ex-sogra, Simone Medina. Após o término, Yasmin chegou a dizer que até hoje não sabe o motivo, reforçando que a decisão partiu do ex-marido.
"Óbvio que não [voltaria] Não, jamais. [Certeza] absoluta principalmente pelo jeito que terminou. Eu não sei até hoje por quê, mas foi olhando para o chão. Ele não conseguia nem olhar na minha cara", disse ela em setembro de 2024, durante participação no "De Frente Com a Blogueirinha", da DiaTV.