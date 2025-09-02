Instagram Carlinhos Maia reage a unfollow de Anitta e dispara: "Tá chata"

Carlinhos Maia, de 34 anos, se pronunciou nesta terça-feira (2) após ser deixado de seguir por Anitta , de 32 anos, nas redes sociais. O influenciador comentou em uma publicação sobre o assunto e chamou a cantora de “ chata ”.

A fala de Carlinhos surgiu em resposta a um post que comentava o unfollow da cantora. Em tom irônico, ele afirmou: “ Vou continuar ouvindo as músicas, lança álbum novo, tá se levando a sério demais. Tá chata ”.

Instagram Carlinhos Maia





Internautas associaram a decisão de Anitta a brincadeiras feitas no reality Rancho do Maia, onde Carlinhos e convidados ironizaram religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda. A cantora também deixou de seguir Virginia Fonseca, o que aumentou as especulações.

Nos stories, Carlinhos confessou ter traído o ex-marido, Lucas Guimarães, de 31 anos, durante o casamento. A revelação aconteceu em uma conversa exibida de madrugada. “ Eu traí, amigo, eu traí. Ele me deixou muitos dias sozinho. Ele me deixou muitos dias só. Cinco dias ”, disse. Carlinhos e Lucas estavam juntos há 15 anos e oficializaram a união em 2019. O fim do relacionamento foi anunciado em junho de 2025. Carlinhos admitiu que havia bebido antes de revelar a traição.