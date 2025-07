Reprodução Instagram - 5.7.2025 Yasmin Brunet de biquíni rosa

Yasmin Brunet, de 37 anos, usou as redes sociais na última sexta-feira (4) para compartilhar um álbum de fotos de biquíni no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 6 milhões de seguidores. A modelo escolhou uma peça de banho rosa.



Na legenda da postagem, que ultrapassou a marca de 28 mil curtidas, a ex-participante do "Big Brother Brasil 2024" brincou sobre estar com saudade de temperaturas mais quentes. "Desejando esse calor", escreveu.





Os cliques receberam mais de 400 comentários, entre os quais se destacam os elogios. "Perfeita", disse uma fã. "Linda", continuou uma segunda. "Perfeita", opinou uma terceira. "Diva", declarou outra. "Nunca vi tão gata antes", pontuou ainda uma quinta.

Trajetória de Yasmin Brunet

Filha de Luiza Brunet, a loira seguiu os passos da matriarca e emplacou vários trabalhos como modelo para marcas famosas e desfilou em passarelas conhecidas por estilistas e outros profissionais da moda.

Ela também despontou como atriz na Globo, em 2015, quando esteve no elenco de "Verdades Secretas". A artista interpretava Stephanie, uma modelo que se prostituía e que foi paga pelo vilão, Alex (Rodrigo Lombardi), para namorar com o filho dele, Bruno (João Vitor Silva)

Em 2024, participou do "Big Brother Brasil". A temporada foi vencida pelo baiano Davi Brito, com quem a loira travou vários conflitos ao longo do confinamento.